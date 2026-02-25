Turşu kurmak çoğu zaman deneyime bağlı bir iş gibi görünür fakat doğru oranlar öğrenildiğinde oldukça kontrollü bir süreç. Sarımsak miktarı, limon mu sirke mi tercihi, nohut ekleme tartışması gibi küçük görünen kararlar sonuçta büyük fark yaratır. Hangi sebze kaç günde hazır olur, kapağı açmadan nasıl kontrol edilir ve saklama süresi nasıl uzatılır gibi püf noktaları merak edenler için kapsamlı bir rehber hazırladık, ayrıntılar yazımızda.

EV TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Ev turşusu yapmak aslında bir mutfak pratiğinden çok küçük bir fermentasyon yönetimidir. Sebzeyi sadece tuzlu suya koymak değil, kontrollü bir dönüşüm başlatmak gerekir. Amaç sebzenin çürümesini değil, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlamaktır. Bu yüzden süreçte hijyen kadar denge de önemlidir.

Öncelikle sebze seçimi yapılır. Taze, sert dokulu ve darbe almamış ürünler tercih edilmelidir. Salatalıkta esnek ve içi boşalmış olanlar, biberde yumuşamaya başlamış olanlar, lahanada kesik veya kahverengi noktalar fermentasyonun erken bozulmasına neden olur. Turşu her zaman pazardan alındığı gün kurulursa daha başarılı olur.

Sebzeler bol suyla yıkanır ancak deterjan ya da sirke ile yıkanmaz. Doğal yüzey bakterileri fermentasyonun başlangıcını sağlar. Yıkama amacı sadece toprak ve yüzey kirini uzaklaştırmaktır. Ardından salamura hazırlanır. Temel oran litre başına yaklaşık 20 gram kaya tuzudur. Bu oran bakteriler için yaşanabilir bir ortam oluştururken zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. İçme suyu kullanılmalı, klorlu şebeke suyu kullanılacaksa bir gece dinlendirilmelidir. Sebzeler kavanoza sıkı ama ezilmeyecek şekilde yerleştirilir. Aralara sarımsak, tane karabiber, defne yaprağı, dereotu sapı veya nohut eklenebilir. Nohut eklenmesi fermentasyonu hızlandıran eski bir Anadolu yöntemidir çünkü yüzeyinde doğal maya taşır. Salamura tamamen sebzelerin üzerini kapatacak şekilde eklenir. Sebzenin hava ile temas etmesi küf oluşumunun temel sebebidir. Bu yüzden ağırlık kullanmak veya lahana yaprağı ile bastırmak iyi sonuç verir. İlk üç gün oda sıcaklığında bekletilir. Bu aşama aktif fermentasyon dönemidir ve gaz çıkışı görülür. Sonrasında daha serin ve karanlık bir ortama alınır. Ortalama 10 ile 15 gün arasında turşu olgunlaşır ancak gerçek lezzet yaklaşık 3 haftada oluşur.

EV TURŞUSU TARİFİ 1 kg sert salatalık

3 adet havuç

6 7 diş sarımsak

1 küçük beyaz lahana parçası

5 6 adet sivri biber

1 litre içme suyu

20 gram kaya tuzu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay bardağı doğal üzüm sirkesi Yapılışı Önce sebzeler hazırlanır. Salatalıkların uçları kesilir, havuçlar kalın çubuk şeklinde doğranır, biberler birkaç yerinden delinerek salamuranın içine işlemesi sağlanır.

Kavanozun tabanına sarımsak ve birkaç tane karabiber konur. Sebzeler katmanlar halinde yerleştirilir. En üste yine sarımsak eklenir. Bu yerleşim aromanın eşit dağılmasını sağlar.

Ayrı kapta tuz ve şeker suda tamamen çözülür. Ardından sirke eklenir. Sirke fermentasyonu başlatmaz, pH seviyesini düşürerek güvenli ortam oluşturur.

Hazırlanan salamura kavanoza dökülür. Sebzelerin üstü tamamen kapanmalıdır.

İlk gün kapağı hafif gevşetip tekrar kapatmak gaz basıncını dengeler. Üçüncü günden sonra açmaya gerek kalmaz. Ortalama iki haftada tüketilebilir kıvama gelir. EVDE TURŞU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Turşunun bozulmasının sebebi genellikle tarif değil denge hatasıdır. En kritik faktör tuz oranıdır. Az tuz yumuşamaya ve bulanıklığa, fazla tuz ise fermentasyonun durmasına yol açar. Kaya tuzu dışında tuz kullanılmamalıdır. İyotlu tuz bakteriyel faaliyetleri baskılar ve turşunun keskin ama derin olmayan bir tada sahip olmasına neden olur. Sebzenin suyun üstünde kalması en yaygın hatadır. Küf oluşumu neredeyse her zaman buradan başlar. Metal kaşıkla turşuya müdahale edilmemesi önerilir. Asidik ortam metal iyonlarını çözer ve tat bozulmasına yol açar. Ahşap veya plastik gereçler tercih edilmelidir. Turşunun yumuşamasının bir diğer sebebi fazla sirke kullanımıdır. Sirke turşu kurmaz, sadece ortamı stabilize eder. Sıcak ortam fermentasyonu hızlandırır ama lezzeti düşürür. EV YAPIMI TURŞU SAKLAMA KOŞULLARI Turşu olgunlaştıktan sonra artık amaç fermentasyonu yavaşlatmak ve aromayı korumaktır. Kavanoz açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında tutulmalıdır. Oda sıcaklığında bırakılan turşu aşırı asitlenir ve kısa sürede yumuşar.