Evde aşure nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı aşure tarifi
Aşure yalnızca bir tatlı değil, ölçü ve denge işi. Malzeme sayısı arttıkça kontrolün zorlaştığı düşünülse de doğru hazırlık yapıldığında oldukça planlı ilerleyen bir tarif haline geliyor. Buğdayın diri kalması, bakliyatın dağılmaması ve şeker oranının baskın olmaması çoğu kişinin yakalayamadığı noktalar arasında. Hangi malzeme ne zaman eklenmeli, kıvam hangi aşamada tamam sayılır gibi soruların yanıtları yazımızda.
Evde aşure hazırlarken en çok zorlayan konu lezzet uyumu oluyor. Fazla koyu kıvam, üstte biriken su veya tatsız bir sonuç çoğu zaman küçük zamanlama hatalarından kaynaklanıyor. Uzun pişirme süresi göz korkutsa da doğru sırayla ilerlediğinde oldukça pratik bir tarif ortaya çıkıyor. Peki, evde aşure nasıl yapılır?
EV AŞURE NASIL YAPILIR?
Tek bir tencerede pişen malzemelerin uyumu kadar, hazırlanma biçimi de sonucu belirler. Evde aşure yapmak aceleye gelmez; planlama, ön hazırlık ve zaman yönetimi ister.
İlk adım bakliyatları tanımaktır. Buğday ana gövdeyi oluşturur, nohut ve fasulye ise yapıyı dengeler. Bu üçlü yeterince yumuşamazsa aşure tatlı değil haşlama tadında olur. Bu yüzden buğday en az 8–10 saat önceden ıslatılır. Nohut ve kuru fasulye ayrı kaplarda bekletilir çünkü nişasta ve kabuk yapıları farklıdır.
Önce buğday tek başına haşlanır. Tencereyi dolduracak kadar değil, üzerine dört parmak su geçecek kadar su konur. Buğday nişastasını bırakmaya başladığında su hafif süt rengini alır.
Buğday yumuşamaya yakın ayrı kaplarda haşlanmış nohut ve fasulye eklenir. Ardından doğranmış kuru kayısı ve kuru incir gelir.
Şeker en son aşamada girer. Şeker erken eklenirse bakliyatlar sertleşir. Aşurenin geç pişmesinin en büyük sebebi genellikle budur. Şeker eklendikten sonra kaynama şiddeti düşürülür ve kıvam sabitlenir.
Son aşamada portakal kabuğu rendesi ve isteğe göre gül suyu eklenir.
EV AŞURESİ TARİFİ
Yapılışı
EVDE AŞURE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
En sık yapılan hata her şeyi aynı anda pişirmektir. Aşure karışım değil katmanlı bir tatlıdır. Her malzeme tencereye farklı zamanda girer. Bu sıraya uyulmazsa ya bakliyat diri kalır ya meyveler yok olur.
Şeker zamanlaması kritik noktadır. Şeker erken girerse bakliyatın kabuğu kapanır ve içi sert kalır.
İncir kontrolü aşurenin rengini belirler. Doğrudan tencereye girerse tüm tencereyi kahverengiye çevirir. Ayrı haşlayıp eklemek berrak renk sağlar.
Kıvam ateşte değil dinlenirken oluşur. Ocakta koyu görünen aşure ertesi gün beton gibi olabilir. Bu yüzden ocaktan biraz akışkan alınmalıdır.
Karıştırma sıklığı da önemlidir. Sürekli karıştırmak nişastayı kırar ve sakız gibi yapı oluşturur. Uzun aralıklarla, dipten yukarı doğru karıştırmak gerekir.
Son olarak aşure buzdolabına sıcak konmaz. Ani soğuma aromayı kapatır. Oda sıcaklığında en az 3–4 saat dinlenmiş aşure gerçek lezzetini verir.