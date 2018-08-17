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Evde bakım aylığı (maaşı): Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım aylığı nasıl alınır, evde bakım ağlığı kaç TL?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı nedir? Evde bakım aylığı nasıl alınır, evde bakım ağlığı kaç TL? Hepsi ve daha fazlası yazımızda...

17.08.2018 - 01:25 | Güncelleme:

Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz... Evde bakım aylığı nedir? Evde bakım aylığı nasıl alınır, evde bakım ağlığı kaç lira?

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NEDİR?

Evde bakım aylığı, sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen maaştır.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. Başvuruyu yapacak engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir.

 

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

- Engelli Sağlık Kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi

- Boşanma halinde boşanma kararı

EVDE BAKIM AYLIĞI 2018 KAÇ TL?

2018 yılının başında gelen zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış oldu. 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığı 1 Ocak 2018 itibariyle 1.068 lira olmuştu. Evde bakım maaşının Temmuz ayı ile birlikte 1.105 ve Ocak 2019'da 149, Temmuz 2019'da ise 1.207 lira olması bekleniyor.

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