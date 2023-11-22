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Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz hafta başladı. Ödemelerin başlamasıyla birlikte gözler evde bakım maaşı yatan iller listesine çevrilmiş durumda. İşte 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi... Habertürk Giriş: 22.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:22 facebook

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Evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Merak edenler için 22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ Evde bakım maaşı Kasım ayı geçtiğimiz hafta başladı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Evde bakım maaşı illere göre birkaç günde peyder pey yapıldığı için ödeme listesi her ay merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki 81 ilde ödemeler tamamlandı.