Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
"Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu, maaş alanlar tarafından araştırılıyor. Memur maaş zammına paralel olarak evde bakım maaşlarına da aynı oranda zam yapıldı. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Evde bakım maaşı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri araştırılıyor. Memur maaş zammına bağlı olarak artan evde bakım maaşı, yüzde 49,25 oranında zamlandı. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı Şubat ödemeleri ve diğer detaylar...
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım maaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı.
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zam, evde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.
Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT AYI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile birlikte yatıyor. Zamlı evde bakım maaşları ilk olarak Ocak ayında hesaplara yatmıştı. Evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri ise 15 Şubat itibarıyla başlayacak. Güncel ödeme listesi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki üç şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.