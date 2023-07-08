Evde bakım maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman? Evde bakım maaşları 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte zamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından; bakıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli kişilerin ihtiyacı için evde bakım maaşı 4 bin 337 olarak ödeniyordu. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar… Habertürk Giriş: 08.07.2023 - 12:56 Güncelleme: 08.07.2023 - 12:56 facebook

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı hane halkında kişi başına düşen ortalama kazancın asgari ücretin 3'te 2'sini geçmemekle birlikte, bakıma muhtaç engelliler ödemelerden doğrudan yararlanabilyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlik evde bakım maaşının ne kadar olduğunun ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte evde bakım maaşına ilişkin bilgiler…

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. 2023 Temmuz itibarı ile evde bakım maaşlarının 5 bin 97 lira olması bekleniyor.