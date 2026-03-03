Evde çiğ krema nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çiğ krema tarifi
Çiğ krema, tam yağlı çiğ sütün dinlendirilmesiyle üst yüzeyinde doğal olarak biriken yağlı tabakanın toplanmasıyla elde edilen kremadır. Isıl işlem görmediği için sütün kendi yapısını korur ve katkı maddesi içermez. Yapısı hazır kremalara göre daha akışkandır, aroması ise daha belirgindir. Tatlılarda, çorbalarda, soslarda ve kahve üzerinde kullanılabilir. Ev ortamında cam kapta dinlendirme yöntemiyle hazırlanabilir fakat koruyucu içermediği için kısa sürede tüketilmesi gerekir. Doğal yapısı sayesinde mutfakta saf süt kreması isteyenlerin tercih ettiği bir üründür. Peki, evde çiğ krema nasıl yapılır?
EVDE ÇİĞ KREMA TARİFİ
Çiğ kremanın kalori değeri süt yağ oranına bağlı olarak değişir fakat genel olarak yüksek enerji içeren süt ürünleri arasında yer alır. Ortalama olarak 100 gram çiğ krema yaklaşık 330–360 kalori içerir. Bu kalorinin büyük bölümü doğal süt yağından gelir, az miktarda protein ve çok düşük oranda karbonhidrat bulunur. Evde hazırlanan çiğ kremada katkı maddesi olmadığı için kalori değeri hazır kremalarla benzer seviyede kalır fakat içerik daha saf olur. Kahve, tatlı ya da yemeklerde küçük miktarlarda kullanıldığında lezzet katar, porsiyon büyüdüğünde günlük enerji alımı hızla artabilir.
Malzemeler
Evde çiğ krema hazırlamak katkı maddesi içermeyen doğal bir ürün elde etmek isteyenler için oldukça uygun bir yöntemdir. İşin temelinde sütün kendi yağıyla ayrışması yer alır. Önce çiğ süt kaynatılmadan cam bir kaba aktarılır. Kapak kapatılır ve süt buzdolabına kaldırılır. Yaklaşık 12–24 saat bekleme süresi sonunda sütün üst yüzeyinde kalın, açık renkli bir tabaka oluşur. Bu tabaka doğal kremadır. Bekleme süresi uzadıkça üstte biriken yağ miktarı artar. Süre tamamlandığında kavanoz buzdolabından çıkarılır ve yüzeyde oluşan kremamsı tabaka temiz bir kaşık yardımıyla dikkatlice alınır. Alttaki sütle karışmaması gerekir. Toplanan krema ayrı bir cam kaba aktarılır.
Daha yoğun yapı istenirse bu krema tekrar buzdolabında birkaç saat dinlendirilir. Böylece kalan fazla sıvı dibe çöker ve üstte daha kıvamlı bir çiğ krema oluşur. Bu ikinci dinlendirme sonrası üst kısım tekrar alınabilir. Elde edilen çiğ krema tatlılarda, çorbalarda, soslarda ya da kahve üstünde kullanılabilir. Evde yapılan çiğ krema herhangi bir stabilizatör içermediği için hazır ürünlere göre daha akışkandır ve raf ömrü kısadır. Bu nedenle üç dört gün içinde tüketilmesi uygundur. Saklama sırasında mutlaka kapalı cam kap tercih edilmelidir. Doğru süt seçildiğinde ve soğuk zincir korunarak ilerlenildiğinde ev ortamında aroması temiz, yapısı doğal bir çiğ krema elde edilir.
Çiğ krema mutfakta oldukça geniş kullanım alanına sahiptir ve doğal yapısı sayesinde pek çok tarifte yer bulur. Tatlı tarafında pasta kremalarında, profiterol iç dolgularında, kup tatlılarında ve meyveli kaselerde kullanılabilir, çırpıldığında hafif kıvam kazanır ve ev yapımı kremalara temel oluşturur. Kahve ve sıcak içeceklerde yüzeyde yumuşak bir tabaka oluşturur, içeceğe daha dolgun tat verir. Yemek tarafında makarna soslarında, mantarlı tariflerde ve fırın yemeklerinde kıvam artırıcı rol üstlenir. Çorbalara eklendiğinde daha yoğun yapı kazandırır ve ağızda yumuşak his bırakır. Patates püresi, sebze püreleri ve gratin tariflerinde bağlayıcı görev görür. Ev yapımı tereyağı elde etmek isteyenler çiğ kremayı çalkalayarak değerlendirebilir.
Bazı kahvaltı sunumlarında bal ya da reçelle birlikte sade biçimde tüketilebilir. Sos hazırlığında kullanıldığında baharatların tadını daha dengeli şekilde yayar. Katkı maddesi içermediği için hem tatlı hem tuzlu tariflerde güvenle yer alır ve doğru miktarda kullanıldığında yemeklere doğal bir zenginlik katar. Evde hazırlanan çiğ krema koruyucu içermediği için kısa sürede bozulur. Buzdolabında, ağzı kapalı cam kavanozda saklandığında ortalama 2–4 gün içinde tüketilmesi gerekir.
Bozulma süresi sütün tazeliğine, hijyen koşullarına ve dolap sıcaklığına bağlıdır. Ekşi koku oluşması, yüzeyde sararma ya da sulanma görülmesi, tadın değişmesi bozulma belirtisidir. Bu tür değişimler fark edildiğinde kullanılmamalıdır. Daha uzun dayanması için her kullanımda temiz kaşık alınmalı, oda sıcaklığında bekletilmemeli ve kapağı sıkıca kapalı tutulmalıdır. Ev yapımı çiğ kremada en güvenli yaklaşım, küçük miktarlarda hazırlayıp kısa sürede tüketmektir.
DOĞAL ÇİĞ KREMA YAPMANIN PÜF NOKTASI
Doğal çiğ krema yaparken en belirleyici nokta sütün kalitesidir; günlük ve tam yağlı çiğ süt kullanıldığında yüzeyde biriken krema daha yoğun olur. Süt alındıktan sonra mümkün olduğunca kısa sürede buzdolabına yerleştirilmelidir, oda sıcaklığında uzun süre bekleyen süt hem yapı kaybeder hem istenmeyen koku oluşturabilir. Cam kap tercih edilmelidir, plastik kaplar aromayı etkileyebilir. Kavanozun ağzı kapalı olmalı fakat sallanmamalıdır; hareketsiz duran sütte yağ daha rahat yüzeye çıkar. Bekleme süresi aceleye getirilmemelidir, en az on iki saat dinlenen süt daha kalın krema verir, yirmi dört saate yaklaşan sürelerde yağ tabakası belirginleşir.
Üstten alma işlemi yapılırken kaşık yavaş hareketlerle kullanılmalıdır, alttaki sütle karışırsa krema sulanır. Toplanan krema ikinci kez buzdolabında dinlendirilirse kalan fazla sıvı ayrılır ve daha koyu kıvam oluşur. Kullanılan tüm ekipmanlar temiz ve kuru olmalıdır, hijyen bu aşamada büyük rol oynar. Ev yapımı çiğ krema koruyucu içermediği için uzun süre saklanmamalıdır, üç dört gün içinde tüketmek en sağlıklı yaklaşımdır. Saklama sırasında kapağı sıkıca kapalı cam kavanoz tercih edilmelidir. Kahve, tatlı ya da yemeklerde kullanılmadan önce kısa süre oda sıcaklığında bekletilirse daha akışkan hale gelir. Bu ayrıntılara dikkat edildiğinde ev ortamında katkısız, aroması temiz ve yapısı doğal bir çiğ krema elde edilir.