Evde çiğ krema nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çiğ krema tarifi

EVDE ÇİĞ KREMA TARİFİ

Çiğ kremanın kalori değeri süt yağ oranına bağlı olarak değişir fakat genel olarak yüksek enerji içeren süt ürünleri arasında yer alır. Ortalama olarak 100 gram çiğ krema yaklaşık 330–360 kalori içerir. Bu kalorinin büyük bölümü doğal süt yağından gelir, az miktarda protein ve çok düşük oranda karbonhidrat bulunur. Evde hazırlanan çiğ kremada katkı maddesi olmadığı için kalori değeri hazır kremalarla benzer seviyede kalır fakat içerik daha saf olur. Kahve, tatlı ya da yemeklerde küçük miktarlarda kullanıldığında lezzet katar, porsiyon büyüdüğünde günlük enerji alımı hızla artabilir.

REKLAM

Malzemeler

2 litre taze tam yağlı çiğ süt

Geniş cam kavanoz ya da cam kap

Temiz kaşık

Buzdolabı

Evde çiğ krema hazırlamak katkı maddesi içermeyen doğal bir ürün elde etmek isteyenler için oldukça uygun bir yöntemdir. İşin temelinde sütün kendi yağıyla ayrışması yer alır. Önce çiğ süt kaynatılmadan cam bir kaba aktarılır. Kapak kapatılır ve süt buzdolabına kaldırılır. Yaklaşık 12–24 saat bekleme süresi sonunda sütün üst yüzeyinde kalın, açık renkli bir tabaka oluşur. Bu tabaka doğal kremadır. Bekleme süresi uzadıkça üstte biriken yağ miktarı artar. Süre tamamlandığında kavanoz buzdolabından çıkarılır ve yüzeyde oluşan kremamsı tabaka temiz bir kaşık yardımıyla dikkatlice alınır. Alttaki sütle karışmaması gerekir. Toplanan krema ayrı bir cam kaba aktarılır.

REKLAM Daha yoğun yapı istenirse bu krema tekrar buzdolabında birkaç saat dinlendirilir. Böylece kalan fazla sıvı dibe çöker ve üstte daha kıvamlı bir çiğ krema oluşur. Bu ikinci dinlendirme sonrası üst kısım tekrar alınabilir. Elde edilen çiğ krema tatlılarda, çorbalarda, soslarda ya da kahve üstünde kullanılabilir. Evde yapılan çiğ krema herhangi bir stabilizatör içermediği için hazır ürünlere göre daha akışkandır ve raf ömrü kısadır. Bu nedenle üç dört gün içinde tüketilmesi uygundur. Saklama sırasında mutlaka kapalı cam kap tercih edilmelidir. Doğru süt seçildiğinde ve soğuk zincir korunarak ilerlenildiğinde ev ortamında aroması temiz, yapısı doğal bir çiğ krema elde edilir. Çiğ krema mutfakta oldukça geniş kullanım alanına sahiptir ve doğal yapısı sayesinde pek çok tarifte yer bulur. Tatlı tarafında pasta kremalarında, profiterol iç dolgularında, kup tatlılarında ve meyveli kaselerde kullanılabilir, çırpıldığında hafif kıvam kazanır ve ev yapımı kremalara temel oluşturur. Kahve ve sıcak içeceklerde yüzeyde yumuşak bir tabaka oluşturur, içeceğe daha dolgun tat verir. Yemek tarafında makarna soslarında, mantarlı tariflerde ve fırın yemeklerinde kıvam artırıcı rol üstlenir. Çorbalara eklendiğinde daha yoğun yapı kazandırır ve ağızda yumuşak his bırakır. Patates püresi, sebze püreleri ve gratin tariflerinde bağlayıcı görev görür. Ev yapımı tereyağı elde etmek isteyenler çiğ kremayı çalkalayarak değerlendirebilir.

Bazı kahvaltı sunumlarında bal ya da reçelle birlikte sade biçimde tüketilebilir. Sos hazırlığında kullanıldığında baharatların tadını daha dengeli şekilde yayar. Katkı maddesi içermediği için hem tatlı hem tuzlu tariflerde güvenle yer alır ve doğru miktarda kullanıldığında yemeklere doğal bir zenginlik katar. Evde hazırlanan çiğ krema koruyucu içermediği için kısa sürede bozulur. Buzdolabında, ağzı kapalı cam kavanozda saklandığında ortalama 2–4 gün içinde tüketilmesi gerekir. REKLAM Bozulma süresi sütün tazeliğine, hijyen koşullarına ve dolap sıcaklığına bağlıdır. Ekşi koku oluşması, yüzeyde sararma ya da sulanma görülmesi, tadın değişmesi bozulma belirtisidir. Bu tür değişimler fark edildiğinde kullanılmamalıdır. Daha uzun dayanması için her kullanımda temiz kaşık alınmalı, oda sıcaklığında bekletilmemeli ve kapağı sıkıca kapalı tutulmalıdır. Ev yapımı çiğ kremada en güvenli yaklaşım, küçük miktarlarda hazırlayıp kısa sürede tüketmektir.