Evde Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır? Evde Diş Taşı Temizliği Yaparken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Ağız ve diş sağlığı, şüphesiz ki genel sağlığın en önemli parçalarından biri… Düzenli fırçalama yapılmadığında ya da ağız bakımı ihmal edildiğinde zamanla diş yüzeyinde sertleşmiş plak birikimleri oluşur. Bu birikimler halk arasında diş taşı olarak bilinir. Peki gerçekten evde diş taşı temizliği mümkün mü? Profesyonel destek almadan bu sorun giderilebilir mi? Bu yazıda evde diş taşı temizliği, diş taşı temizliğinin püf noktaları, diş taşı hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz. Doğru yöntemler uygulandığında ağız hijyeninin desteklenebileceğini söyleyebiliriz. Ancak yanlış uygulamaların diş minesine zarar verebileceğini de hatırlatmalıyız.
Diş Taşı Nedir?
Diş taşı, diş yüzeyinde biriken plakların zamanla mineralize olarak sertleşmesi sonucu oluşur. Başlangıçta yumuşak olan plak, düzenli temizlenmezse sertleşir ve diş fırçası ile çıkarılamaz hale gelir. Genellikle diş eti çizgisine yakın bölgelerde görülür. Sarımsı ya da kahverengi bir görünüm oluşturabilir. Uzun süre temizlenmeyen diş taşı, diş eti iltihabına ve ağız kokusuna yol açabilir. Bu nedenle erken önlem almak oldukça önemlidir.
Evde Diş Taşı Temizliği
Birçok kişi profesyonel diş temizliği randevusu öncesinde ya da aralarda destekleyici bakım yapmak ister. İşte bu noktada evde diş taşı temizliği konusu gündeme gelir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki sertleşmiş yoğun diş taşı oluşumlarının tamamen evde temizlenmesi mümkün değildir. Diş hekimleri özel ultrasonik cihazlar kullanarak güvenli temizlik yapar. Ancak yüzeysel plak birikimini azaltmak ve yeni oluşumu önlemek mümkündür.
Evde uygulanabilecek destekleyici yöntemler şunlardır;
Bu uygulamalar düzenli yapıldığında evde diş taşı temizliği sürecine destek sağlanabileceğini söyleyebiliriz.
Evde Diş Taşı Temizliği Yaparken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Başarılı ve güvenli bir evde diş taşı temizliği için bazı önemli noktalara dikkat edilmelidir. İşte o noktalar;
Yanlış yöntemler diş minesine zarar verebilir ve diş eti çekilmesine neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Ayrıca düzenli diş ipi kullanımı, plak oluşumunu ciddi şekilde azaltır. Bu da diş taşı oluşum riskini düşürür.
Diş Taşı Temizliğinin Püf Noktaları
Daha sağlıklı sonuç için bazı teknik detaylara dikkat etmek gerekir. İşte diş taşı temizliğinin püf noktalarışöyle;
Bu püf noktalarına dikkat ederek diş taşı oluşumunu minimuma indirebileceğinizi söyleyebiliriz. Özellikle diş eti sağlığı, diş taşı oluşumuyla doğrudan ilişkilidir. Diş eti kanaması veya şişlik varsa mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.
Doğal Yöntemler Gerçekten İşe Yarar mı?
Limon, sirke gibi asidik maddelerle temizlik önerileri sıkça duyulmaktadır. Ancak bu tür yöntemlerin diş minesine zarar verebileceğini de belirtmek gerekir. Asidik uygulamalar kısa vadede beyazlık hissi verse de uzun vadede hassasiyet oluşturabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Sonuç olarak evde diş taşı temizliği destekleyici bakım amacıyla uygulanabilir. Ancak yoğun ve sertleşmiş diş taşı oluşumlarında mutlaka diş hekimi müdahalesi gereklidir. Aynı şekilde diş taşı temizliğinin püf noktaları dikkate alındığında, düzenli bakım ile oluşumun büyük ölçüde önlenebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.