Evde erişte hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı erişte hamuru tarifi

EVDE ERİŞTE HAMURU TARİFİ

Eriştenin kalori değeri hazırlanma şekline ve porsiyon miktarına göre değişir. Sade, yağsız pişirilmiş ev yapımı eriştenin 100 gramı yaklaşık 130–150 kalori içerir. Bir tabak erişte (ortalama 200 gram pişmiş erişte) ise yaklaşık 260–300 kalori civarındadır. Tereyağı, ceviz veya yoğurt eklendiğinde bu değer hızla artar. Kalorinin büyük kısmı undan gelen karbonhidrattan oluşur, yumurta kullanılmışsa protein oranı biraz yükselir.

Malzemeler

3 su bardağı un

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı su (kontrollü eklenir)

1 çay kaşığı tuz

Hamuru açmak için biraz un

Evde erişte hamuru yapmak sabır isteyen ama sonucu oldukça tatmin edici geleneksel bir hazırlıktır. Öncelikle unu geniş bir yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları bu boşluğa kırın, tuzu ekleyin. Kenarlardan unu yavaş yavaş yumurtalara karıştırarak hamuru toplamaya başlayın. Bu aşamada suyu azar azar eklemek çok önemlidir; hamur ne sert ne de ele yapışacak kadar yumuşak olmalıdır. Ele hafifçe yapışmayan, pürüzsüz ve sıkı bir hamur elde edene kadar yaklaşık 8–10 dakika yoğurun.

REKLAM Hamur toparlandıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 20–30 dakika dinlendirin. Dinlenme süresi glutenin gevşemesini sağlar ve hamurun daha kolay açılmasına yardımcı olur. Dinlenen hamuru 2 ya da 3 bezeye ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgahta merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince açın. Açılan hamur ne kadar ince olursa erişteler o kadar lezzetli olur. Açılan hamur yufkalarını temiz bir bez üzerine sererek yaklaşık 10–15 dakika hafifçe kurumasını bekleyin. Tamamen kurutmadan, sadece bıçakla kesilebilecek kıvama gelmesi yeterlidir. Ardından hamuru rulo yaparak ya da katlayarak ince şeritler halinde kesin. Kesilen erişteleri tekrar tepsiye yayın ve tamamen kuruyana kadar havadar bir ortamda birkaç saat bekletin. Kuruyan erişteler cam kavanozda ya da bez torbada uzun süre saklanabilir. Ev yapımı erişte hamurunda en önemli nokta yoğurma süresi ve açma inceliğidir. Hamur iyi yoğrulmazsa pişerken dağılabilir, kalın açılırsa erişte sert olur. Kurutma aşaması da aceleye getirilmemelidir; nemli kalan erişteler saklama sırasında küflenebilir. Doğru kıvamda yoğrulmuş, ince açılmış ve güzelce kurutulmuş bir hamurdan yapılan erişte piştiğinde diri kalır, suyunu bulandırmaz ve ev yapımı lezzeti net şekilde hissettirir. Eriştenin yanında en iyi giden eşlikçiler genellikle yemeğin sade ya da tereyağlı yapısını dengeleyen hafif ve tamamlayıcı lezzetlerdir. Sade ya da yoğurtlu erişte yapıldıysa yanında bir kase cacık veya sarımsaklı yoğurt oldukça yakışır; hem ferahlık verir hem de eriştenin doyuruculuğunu dengeler. Daha klasik bir sofra için mevsim salatası, turşu ya da közlenmiş biber gibi hafif garnitürler tercih edilebilir. Eğer erişte tereyağı ve cevizle servis ediliyorsa yanında ayran veya sade soda mideyi rahatlatıcı bir içecek olur.

REKLAM Ana öğün olarak sunulduğunda eriştenin yanına kuru fasulye, nohut yemeği ya da etli sebze yemeği eklenerek daha dengeli bir tabak hazırlanabilir. Tavuk sote veya fırında sebze gibi hafif sıcak yemekler de erişteyle iyi uyum sağlar. Tatlı olarak ise ağır şerbetli seçenekler yerine sütlü tatlılar ya da meyve tercih edildiğinde öğün daha rahat tamamlanır. Genel olarak eriştenin yanına yağlı ve ağır yiyecekler yerine yoğurtlu, sebzeli ve ferah eşlikçiler seçildiğinde hem lezzet dengesi korunur hem de daha keyifli, mideyi yormayan bir sofra ortaya çıkar. KOLAY ERİŞTE HAMURU PÜF NOKTALARI Kolay erişte hamuru hazırlarken işi gerçekten pratik hale getiren püf noktaları hamurun kıvamını doğru tutturmak, yeterince yoğurmak ve açma aşamasında acele etmemektir. Öncelikle un mutlaka elenmiş olmalıdır; elenmiş un hamurun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Yumurtalar oda sıcaklığında kullanılmalıdır, soğuk yumurta hamuru sertleştirir. Su eklerken hepsini bir anda koymamak çok önemlidir; her un farklı su çeker, bu yüzden azar azar ekleyerek ele yapışmayan ama çok da sert olmayan bir hamur elde edilmelidir. Hamur ilk başta biraz sert gelebilir, yoğurdukça yumuşar. Yoğurma süresi en az 8–10 dakika olmalıdır, iyi yoğrulan hamur açılırken yırtılmaz ve pişerken dağılmaz.