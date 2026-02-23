EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Evde et döner nasıl yapılır? Bu tarifi hazırlamak için öncelikle doğru et seçimi gerekir. Genellikle dana antrikot veya dana but tercih edilir. Et ince ince dilimlenir ve özel sosuyla marine edilerek dinlendirilir. Ardından tavada, döküm tavada ya da fırında yüksek ısıda pişirilir.

Gerçek döner lezzetine yaklaşmak için etlerin ince kesilmesi ve yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesi önemlidir. Böylece et hem sulu kalır hem de dışı hafif kızarır. Ev yapımı et döner, dürüm, pilav üstü ya da sandviç şeklinde servis edilebilir.

EVDE ET DÖNER MALZEMELERİ

Ev yapımı et döner için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir;

500 gram dana antrikot veya dana but

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

İsteğe bağlı olarak kekik veya pul biber de eklenebilir. Marine sosu, etin yumuşak ve aromalı olmasını sağlar.

EVDE ET DÖNER TARİFİ

Evde et döner tarifi aşağıda verilmiştir;

Eti mümkün olduğunca ince dilimler halinde kesin.

Daha kolay kesmek için eti 1 ya da 2 saat dondurucuda bekletebilirsiniz.

Rendelenmiş soğan, yoğurt, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak marine sosunu hazırlayın.

Etleri bu sosla iyice harmanlayın ve üzerini kapatarak en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.

Geniş ve mümkünse döküm tavayı yüksek ateşte ısıtın.

Etleri tavaya tek sıra halinde yerleştirerek kısa sürede pişirin.

Pişen etleri fazla bekletmeden servis edin.

Yüksek ısıda kısa sürede pişirmek, döner lezzetinin en önemli sırrıdır.