        Evde et döner nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı et döner tarifi

        Et döner, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Dışarıda sıkça tüketilen bu lezzeti evde, daha doğal ve katkısız şekilde hazırlamak mümkündür. Doğru et seçimi ve uygun marine yöntemiyle lokum gibi yumuşak ve lezzetli ev yapımı et döner hazırlayabilirsiniz. Peki evde et döner nasıl yapılır? İşte aradığınız detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:48
        EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

        Evde et döner nasıl yapılır? Bu tarifi hazırlamak için öncelikle doğru et seçimi gerekir. Genellikle dana antrikot veya dana but tercih edilir. Et ince ince dilimlenir ve özel sosuyla marine edilerek dinlendirilir. Ardından tavada, döküm tavada ya da fırında yüksek ısıda pişirilir.

        Gerçek döner lezzetine yaklaşmak için etlerin ince kesilmesi ve yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesi önemlidir. Böylece et hem sulu kalır hem de dışı hafif kızarır. Ev yapımı et döner, dürüm, pilav üstü ya da sandviç şeklinde servis edilebilir.

        EVDE ET DÖNER MALZEMELERİ

        Ev yapımı et döner için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir;

        • 500 gram dana antrikot veya dana but
        • 1 adet rendelenmiş soğan
        • 2 yemek kaşığı yoğurt
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

        İsteğe bağlı olarak kekik veya pul biber de eklenebilir. Marine sosu, etin yumuşak ve aromalı olmasını sağlar.

        EVDE ET DÖNER TARİFİ

        Evde et döner tarifi aşağıda verilmiştir;

        • Eti mümkün olduğunca ince dilimler halinde kesin.
        • Daha kolay kesmek için eti 1 ya da 2 saat dondurucuda bekletebilirsiniz.
        • Rendelenmiş soğan, yoğurt, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak marine sosunu hazırlayın.
        • Etleri bu sosla iyice harmanlayın ve üzerini kapatarak en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.
        • Geniş ve mümkünse döküm tavayı yüksek ateşte ısıtın.
        • Etleri tavaya tek sıra halinde yerleştirerek kısa sürede pişirin.
        • Pişen etleri fazla bekletmeden servis edin.

        Yüksek ısıda kısa sürede pişirmek, döner lezzetinin en önemli sırrıdır.

        EVDE ET DÖNER PÜF NOKTALARI

        Evde et döner için püf noktalar aşağıda verilmiştir;

        • Etin ince kesilmesi, lokum gibi yumuşak bir sonuç için çok önemlidir.
        • Marine süresi ne kadar uzun olursa et o kadar lezzetli olur.
        • Tavayı mutlaka önceden iyice ısıtın. Soğuk tava etin suyunu bırakmasına neden olur.
        • Etleri üst üste koymadan, parti parti pişirmek daha iyi sonuç verir.

        EVDE ET DÖNER YAPMAK KOLAY MI?

        Ev ortamında doğal ve kolay et döner yapmak düşünüldüğü kadar zor değildir. Doğru et seçimi ve marine işlemi yapıldıktan sonra pişirme süreci oldukça pratiktir. Üstelik evde yapılan döner, katkı maddesi içermediği için daha güvenlidir ve damak zevkine göre ayarlanabilir.

        ET DÖNER KALORİSİ NE KADAR?

        Et dönerin kalorisi porsiyona göre değişir. Ortalama 100 gram et döner yaklaşık 250 ya da 300 kalori içerir. Pilav üstü veya ekmek arası tüketildiğinde kalori miktarı artar. Dengeli ve porsiyon kontrollü tüketildiğinde besleyici bir protein kaynağıdır.

        DİYETTE ET DÖNER YENİR Mİ?

        Evet, diyette et döner tüketilebilir. Ancak porsiyon kontrolü ve tüketim şekli büyük önem taşır. Et döner, yüksek kaliteli protein içerdiği için kas kütlesini korumaya yardımcı olur ve uzun süre tok tutar. Özellikle karbonhidratı azaltılmış beslenme programlarında, ekmeksiz veya pilavsız şekilde tüketildiğinde dengeli bir öğün olabilir. Diyet sırasında et döner tercih edilecekse 100-120 gramlık bir porsiyon yeterli olacaktır. Yanında bol yeşillik, salata veya yoğurt tüketmek öğünü daha dengeli hale getirir.

