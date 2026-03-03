Evde ezogelin çorbası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ezogelin çorbası tarifi

Bugün hemen her mutfakta pişirilse bile ezogelin çorbasının kültürel kökü Gaziantep ve çevresindeki kırsal sofralara uzanır. Bu nedenle ezogelin, yalnızca bir çorba değil, Güneydoğu Anadolu’nun ev yemekleri geleneğini temsil eden simgesel lezzetlerden biri kabul edilir. Peki, evde ezogelin çorbası nasıl yapılır?

EVDE EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ezogelin çorbası, kırmızı mercimek, ince bulgur ve pirincin birlikte pişirilmesiyle hazırlanan, salça ve baharatlarla tatlandırılan geleneksel bir Türk çorbasıdır. Temelinde mercimeğin verdiği yoğunluk yer alır; bulgur ve pirinç dokuyu dengeler. Kavrulmuş soğan ve salça karışımı çorbaya karakteristik rengini kazandırır, nane ve pul biber ise aromasını tamamlar. Servis sırasında limon eklenerek içimi açılır. Günümüzde Türkiye’nin pek çok evinde pişirilir ve hem doyurucu yapısı hem sade malzemeleriyle günlük sofralarda sık yer bulan klasik çorbalardan biri kabul edilir.

REKLAM

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı ince bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı sıcak su ya da et suyu

Servis için limon dilimleri

Evde ezogelin çorbası yaparken ilk adım mercimek, bulgur ve pirincin güzelce yıkanmasıdır. Mercimek geniş bir süzgeçte berrak su akana kadar tutulur. Bulguru ve pirinci ayrı kapta kısa süre durulamak yeterlidir. Kuru soğan küçük küpler halinde doğranır. Tencereye sıvı yağ ve tereyağı alınır, yağ ısındığında soğan eklenir ve rengi dönene kadar kavrulur. Ardından domates ve biber salçası ilave edilir, salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika karıştırılır.

REKLAM Bu aşamada yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinç tencereye eklenir. Üzerine sıcak su ya da et suyu dökülür. Karışım kaynamaya bırakılır. Kaynama başladıktan sonra ateş orta seviyeye alınır ve bakliyatlar yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Arada karıştırmak dibin tutmasını engeller. Mercimek tamamen dağılmaya başladığında çorbanın kıvamı oluşur. Pişme süresi tamamlanınca pul biber, karabiber ve tuz eklenir. Ayrı küçük bir tavada kuru nane çok kısa süre kızdırılır ve çorbaya aktarılır. Bu işlem nanenin aromasını açar. Kıvam koyu gelirse biraz daha sıcak su eklenebilir. Çorba birkaç dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. İsteğe göre el blenderiyle kısa süre çekilebilir fakat tamamen pürüzsüz yapılması gerekmez; hafif taneli yapı geleneksel dokuyu verir. Ezogelin çorbası servis edilmeden önce 5 dakika dinlendirilir. Kaselere alınır ve yanında limon dilimleriyle sunulur. Limon sıkıldığında çorbanın tadı daha dengeli hale gelir. Evde yapılan ezogelin çorbasında mercimeğin iyice pişmesi, salçanın kavrulması ve baharatların son aşamada eklenmesi lezzeti doğrudan etkiler. Sabırlı ilerlediğinde içimi yumuşak, aroması yerinde, kıvamı dengeli bir sonuç elde edilir.

REKLAM DOĞAL EZOGELİN ÇORBASI PÜF NOKTALARI Doğal ezogelin çorbası hazırlarken lezzeti belirleyen en temel unsur kullanılan bakliyatın kalitesi ve kavurma aşamasının doğru yapılmasıdır. Kırmızı mercimek taze olmalıdır; eski mercimek geç pişer ve istenen kıvamı vermez. Mercimek, bulgur ve pirinç pişirmeden önce mutlaka yıkanmalı fakat uzun süre suda bekletilmemelidir. Fazla bekletilen bakliyat dokusunu kaybeder. Soğan küçük ve eşit doğranmalıdır. Yağ ısındıktan sonra soğan eklenmeli ve rengi hafif dönene kadar kavrulmalıdır. Çiğ soğan tadı çorbanın dengesini bozar. Salça ilavesi sonrası en az iki dakika kavurma yapılmalıdır; bu aşama atlanırsa çorba çiğ salça kokar. Su ya da et suyu mutlaka sıcak eklenmelidir. Soğuk sıvı, salçanın kesilmesine yol açar ve kıvam geç oluşur. Kaynama başladıktan sonra ateş düşürülmeli, mercimek tamamen dağılana kadar pişirilmelidir. Sürekli karıştırmak gerekir; aksi halde taban tutar ve yanık tadı oluşur. Baharatlar pişmeye yakın eklenmelidir. Başta eklenen baharat aromayı kaybeder. Kuru nane ayrı tavada çok kısa süre ısıtılarak çorbaya katılırsa kokusu belirginleşir. Kıvam çok yoğun olmamalıdır; dinlendikçe koyulaşacağı unutulmamalıdır. Blender kullanılacaksa tamamen pürüzsüz yapılmamalı, hafif taneli yapı korunmalıdır. Tuz ölçülü eklenmelidir. Et suyu kullanılıyorsa tuz miktarı azaltılmalıdır. Limon servise yakın sıkılmalıdır; erken eklenen asit mercimeğin yapısını etkiler.