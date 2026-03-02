Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde Petek Temizliği Nasıl Yapılır? Evdeki Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Evde Petek Temizliği Nasıl Yapılır? Evdeki Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Kış aylarında ısınmanın en önemli unsurlarından biri kalorifer petekleridir. Ancak zamanla peteklerin içinde biriken tortu, kir ve hava, ısının verimli şekilde yayılmasını engelleyebilir. Bu durum hem daha fazla doğalgaz tüketimine hem de yeterince ısınamamaya neden olur. Peki evde petek temizliği nasıl yapılır, petek temizliği neden önemlidir ve petek nasıl temizlenir sorusunun doğru yanıtı nedir? Bu yazımızda tüm detayları adım adım ele alıyoruz. Doğru yöntem ve adımları takip ederek hem daha verimli hem de daha ekonomik bir ısınma sağlayabileceğinizi söyleyebiliriz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 11:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde Petek Temizliği Nasıl Yapılır?

        Petek Temizliği

        Düzenli yapılan petek temizliği, ısınma verimini ciddi oranda artırır. Peteklerin içinde zamanla çamurlaşma, kireç ve tortu birikimi oluşabilir. Bu birikimler su dolaşımını zorlaştırır ve ısı dağılımını engeller. Peteklerin eşit ısınmaması, kombinin sürekli çalışmasına neden olur. Bu da doğalgaz faturalarının yükselmesine yol açar. Oysa düzenli petek temizliği ile hem tasarruf sağlanabilir hem de daha konforlu bir ısınma elde edilebilir. Petek temizliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bağlantı noktalarının kontrolüdür. Vanalarda sızıntı olup olmadığı gözlemlenmelidir. Ayrıca peteklerin arkasında biriken tozlar da temizlenmelidir çünkü bu alanlar ısı kaybına neden olabilir. Yılda en az bir kez yapılan genel sistem kontrolü, uzun vadede büyük avantaj sağlar. Doğru bakım ile hem kombi hem de petek sistemi daha uzun ömürlü olur.

        Petek Nasıl Temizlenir?

        Petek nasıl temizlenir sorusuna daha detaylı yanıt vermek gerekirse, şu adımlar izlenebilir;

        • 1- Kombiyi kapatın ve sistemin soğumasını bekleyin.
        • 2- Peteklerin dış yüzeyini nemli bezle silin.
        • 3- Petek aralarını ince bir fırça veya süpürge başlığı ile temizleyin.
        • 4- Hava alma vanasını kontrol edin ve gerekiyorsa havasını alın.
        • 5- Petek alt bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığını gözlemleyin.

        Bu adımlar, temel düzeyde petek temizliği yapmanızı sağlar. Ancak petek içi kimyasal yıkama veya makine ile temizlik işlemleri profesyonel ekipman gerektirir. Bu tür işlemler için uzman desteği almak daha güvenlidir. Ayrıca peteklerin önünün kapalı olmaması gerekir. Koltuk, perde veya büyük eşyalar peteklerin önünü kapattığında ısı dağılımı azalır. Bu durum, sistemin daha fazla çalışmasına neden olur.

        Evde Petek Temizliği Nasıl Yapılır?

        Evde petek temizliği nasıl yapılır sorusu özellikle kış ayları yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alır. Petek temizliği iki şekilde değerlendirilir. Dış yüzey temizliği ve iç sistem temizliği… Az öncede belirttiğimiz gibi petek içi kimyasal temizliği bir uzmandan profesyonel yardım almayı gerektirir. Ancak biz peteğin evde temizlenebilen bölümlerinden söz ediyor olacağız. Öncelikle dış temizlikten başlamak gerekir. Peteklerin dış yüzeylerinde zamanla toz birikir. Bu tozlar hem kötü kokuya hem de ısı kaybına neden olabilir. Temizliğe başlamadan önce kombi kapatılmalı ve peteklerin tamamen soğuması beklenmelidir. Ardından nemli bir bez ve yumuşak bir fırça yardımıyla petek araları temizlenebilir. İnce uçlu bir fırça veya elektrik süpürgesinin dar başlığı, ulaşılması zor alanlar için oldukça etkilidir. İç temizlik ise biraz daha dikkat gerektirir. Eğer peteklerin üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk kalıyorsa sistemde hava olabilir. Bu durumda petek havası alınmalıdır. Hava alma anahtarı yardımıyla peteğin yan kısmındaki vana hafifçe açılır ve hava çıkışı sağlanır. Su gelmeye başladığında vana kapatılır. Bu basit işlem bile petek temizliği açısından önemli bir adımdır. Ancak petek içinde yoğun tortu birikimi varsa profesyonel destek gerekebilir. Petek temizliği sırasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte onlar;

        • - Temizlik sırasında sistem mutlaka kapalı olmalıdır.
        • - Hava alma işlemi yavaş ve kontrollü yapılmalıdır.
        • - Aşırı su kaybı yaşanırsa kombi basıncı kontrol edilmelidir.
        • - İç sistem temizliği için bilinçsiz kimyasal kullanılmamalıdır.
        • - Yılda bir kez profesyonel bakım yaptırılması önerilir.

        Bu detaylara dikkat ederek yapılan evde petek temizliği nasıl yapılır uygulamaları, hem güvenli hem de etkili sonuç verir. Yani doğru yöntemlerle yapılan evde petek temizliği nasıl yapılır uygulamaları sayesinde daha verimli ısınabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve yaşam alanınızı daha konforlu hale getirebilirsiniz. Düzenli bakım alışkanlığı edinmek, hem bütçeniz hem de sistem sağlığı açısından uzun vadede büyük avantaj sağlar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ivana Sert Dubai'den seslendi: Roket sesleri duymak kolay değil

        Cumartesi akşamı ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları paylaştı; "Roket sesleri duymak kolay değil"

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!