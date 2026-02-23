Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde soğuk kahve nasıl yapılır?

        Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı soğuk kahve tarifi

        Soğuk kahve, özellikle sıcak yaz günlerinin ferahlatıcı içeceği olarak öne çıkar. Evde hazırlanan soğuk kahve, katkısız ve damak zevkine göre özelleştirilebilir. Bu tarifle kolay ve doğal malzemelerle lezzetli bir soğuk kahve hazırlayabilirsiniz. Peki evde soğuk kahve nasıl yapılır? Detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde soğuk kahve nasıl yapılır?

        EVDE SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

        Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımı, taze kahve ve süt veya suyun karıştırılması ile başlar. Kahve, isteğe göre filtre kahve, granül kahve veya espresso kullanılarak hazırlanabilir. Ardından buz eklenir ve yoğunluğu ayarlanır. Ev yapımı soğuk kahve, hazır ürünlere göre daha doğal, daha az şekerli ve damak zevkine uygun şekilde hazırlanabilir.

        EVDE SOĞUK KAHVE MALZEMELERİ

        Ev yapımı soğuk kahve için gerekli malzemeler şunlardır;

        • 2 tatlı kaşığı granül kahve veya 1 fincan taze demlenmiş espresso
        • 1 su bardağı süt (isteğe bağlı badem, soya veya yulaf sütü)
        • 1-2 yemek kaşığı şeker veya bal (isteğe bağlı)
        • Buz küpleri
        • İsteğe bağlı olarak çikolata sosu veya tarçın

        Malzemelerin taze ve kaliteli olması, soğuk kahvenin aromasını ve lezzetini artırır.

        EVDE SOĞUK KAHVE TARİFİ

        Evde soğuk kahve tarifi için detaylar;

        • Kahveyi sıcak suyla hazırlayın veya granül kahveyi süt ile karıştırın.
        • Şeker veya balı ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Büyük bir bardağa buz küplerini doldurun.
        • Kahve karışımını buzların üzerine dökün.
        • Süt ekleyecekseniz kahveyle karıştırın veya katmanlı sunum için üzerine yavaşça dökün.
        • İsteğe bağlı olarak çikolata sosu veya tarçın serpebilirsiniz.

        Pipet veya karıştırıcı ile servis edin ve soğuk kahvenin tadını çıkarın.

        EVDE SOĞUK KAHVE PÜF NOKTALARI

        Kahvenin yoğunluğunu damak zevkinize göre ayarlayın. Sert kahve sevenler daha az süt kullanabilir. Ek olarak şunlar da püf noktadır;

        • Buz miktarını fazla kullanmak, kahvenin sulanmasını engeller.
        • Granül kahve kullanıyorsanız tamamen çözülmesini sağlamak için sıcak su veya süt ile karıştırın.
        • Süt yerine badem veya soya sütü kullanarak daha hafif ve düşük kalorili bir içecek hazırlayabilirsiniz.

        Servis sırasında karıştırmak, tüm aromaların eşit şekilde dağılmasını sağlar.

        EVDE SOĞUK KAHVE YAPMAK KOLAY MI?

        Kolay soğuk kahve yapımı mümkündür. Temel malzemeler ve birkaç püf noktasına dikkat ederek dakikalar içinde hazırlanabilir. Ev yapımı soğuk kahve, hazır ürünlere göre daha az şeker içerir ve doğal aromasıyla keyifli bir içim sunar.

        SOĞUK KAHVE KALORİSİ

        Ev yapımı soğuk kahvenin kalorisi kullanılan malzemelere göre değişir. Sade soğuk kahve yaklaşık 50-60 kalori içerirken, süt veya tatlandırıcı eklenirse bu değer 100-150 kaloriye kadar çıkabilir. Diyet sırasında düşük kalorili süt ve şeker alternatifleri kullanmak, kaloriyi düşürmenin pratik yoludur.

        SOĞUK KAHVE ÇEŞİTLERİ

        Soğuk kahve, damak zevkine göre pek çok çeşitte hazırlanabilir. Buzlu sütlü kahve, klasik ve en çok tercih edilen türdür. Süt ve kahve dengesiyle yumuşak bir içim sunar. Mocha soğuk kahve, kahveye çikolata sosu eklenerek hazırlanır ve tatlı severler için idealdir. Frappuccino, blenderda buz ve kahvenin karıştırılmasıyla elde edilir, yoğun kıvam ve soğuk lezzet sunar. Vanilyalı veya karamelli soğuk kahve, aromalı şuruplarla tatlandırılırken espresso bazlı soğuk kahve ise sert ve yoğun kahve sevenler için uygundur. Bu çeşitler, evde kolayca uyarlanabilir ve kişisel damak zevkine göre zenginleştirilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü

        Bağcılar 0-3 Avrupa Otoyolunda kamyonetinden inen şoföre önce otomobil çarptı ardından cip şoförün üzerinden geçti. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!