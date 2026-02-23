EVDE SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımı, taze kahve ve süt veya suyun karıştırılması ile başlar. Kahve, isteğe göre filtre kahve, granül kahve veya espresso kullanılarak hazırlanabilir. Ardından buz eklenir ve yoğunluğu ayarlanır. Ev yapımı soğuk kahve, hazır ürünlere göre daha doğal, daha az şekerli ve damak zevkine uygun şekilde hazırlanabilir.

EVDE SOĞUK KAHVE MALZEMELERİ

Ev yapımı soğuk kahve için gerekli malzemeler şunlardır;

2 tatlı kaşığı granül kahve veya 1 fincan taze demlenmiş espresso

1 su bardağı süt (isteğe bağlı badem, soya veya yulaf sütü)

1-2 yemek kaşığı şeker veya bal (isteğe bağlı)

Buz küpleri

İsteğe bağlı olarak çikolata sosu veya tarçın

Malzemelerin taze ve kaliteli olması, soğuk kahvenin aromasını ve lezzetini artırır.

EVDE SOĞUK KAHVE TARİFİ

Evde soğuk kahve tarifi için detaylar;

Kahveyi sıcak suyla hazırlayın veya granül kahveyi süt ile karıştırın.

Şeker veya balı ekleyin ve iyice karıştırın.

Büyük bir bardağa buz küplerini doldurun.

Kahve karışımını buzların üzerine dökün.

Süt ekleyecekseniz kahveyle karıştırın veya katmanlı sunum için üzerine yavaşça dökün.

İsteğe bağlı olarak çikolata sosu veya tarçın serpebilirsiniz.

Pipet veya karıştırıcı ile servis edin ve soğuk kahvenin tadını çıkarın.

EVDE SOĞUK KAHVE PÜF NOKTALARI

Kahvenin yoğunluğunu damak zevkinize göre ayarlayın. Sert kahve sevenler daha az süt kullanabilir. Ek olarak şunlar da püf noktadır;