        Evgeny Grinko Türkiye turnesine geliyor

        Piyano müziğinin en sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, Mart ayında İstanbul, Çorlu, Kayseri ve Sivas'ta müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:48
        Evgeny Grinko Türkiye turnesine geliyor
        2010 yılında bestelediği “Valse” ile milyonlara ulaşan, minimalist piyano müziğinin en sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026 yılına yine çok sevdiği Türkiye’de vereceği konserlerle başlıyor.

        Doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan beslenen besteleriyle dinleyicisini zamansız bir yolculuğa çıkaran Grinko; yalın sahne dili, duygusal derinliği ve sade anlatımıyla Türkiye’de geniş ve sadık bir dinleyici kitlesine sahip. Her konseri, dinleyiciler için yalnızca bir müzik dinletisi değil; içe dönük, sakin ve büyülü bir deneyime dönüşüyor.

        Avrupa’da art arda sold out geçen konserlerinin ardından Türkiye turnesine çıkan sanatçı, mart ayında İstanbul’dan Çorlu’ya; Kayseri’den Sivas’a uzanan farklı şehirlerde sahne alarak dinleyicileriyle yeniden buluşacak. Grinko’nun piyanosundan dökülen notalar, her şehirde aynı incelikle, ancak her seferinde başka bir duyguyla yankılanacak.

        Konserlerin biletleri, Bubilet’te satışa çıktı.

        Konser Takvimi:

        10 Mart – (Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi)

        11 Mart – (İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi)

        13 Mart – (İstanbul Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryum)

        15 Mart – (Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi)

        16 Mart – (Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi – Keykavus Salonu)

        ????️ Biletler: Bubilet’te satışta.

        #Evgeny Grinko
        #Bubilet
