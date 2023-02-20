Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları belli oldu!

EV KİRASI AFAD KİRA BAĞIŞLARINDAN KARŞILANACAK!

Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında ‘indirimli olarak kiralanacak’ evlerin ödemelerinde kullanılır.

Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.