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Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hasara yol açan büyük depremin ardından Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Evim Yuvam Olsun Kampanyasının detaylarını açıkladı. İşte, Evim Yuvam Olsun Kampanyası başvurusu ve şartları hakkında merak edilen detaylar...

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HABERTURK.COM / İHA
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    Evim Yuvam Olsun Kampanyası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güvenilir bir çözüm olarak devreye giren Evim Yuvam Olsun Kampanyası detaylarını açıkladı. İşte, Evim Yuvam Olsun Kampanyası detayları...
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    BAKAN VARANK DETAYLARI AÇIKLADI!

    Bakan Varank, "'Evim Yuvan Olsun' kampanyasıyla afetzede ailelerimizin kullanımına sunacak evi olan vatandaşlarımız, bir sistem üzerinden evlerini kayıt yaptırabilir ve AFAD organizasyonunda bu evleri ilgili kaymakamlıklarımıza gönderebilirler. Kaymakamlıklarımız da öncelikle bu evlerin kontrolünü yapıyor ve daha sonra bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açacak" ifadelerini kullandı.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    HAYIRSEVERLERİN EVLERİ BEDELSİZ YA DA UYGUN ŞARTLARDA KİRALANACAK!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere “Evim Yuvan Olsun” kampanyasının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    Kampanyanın detayları belli oldu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvam Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Bu sayede oluşan konaklama imkanlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz” denildi.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Evim Yuvan Olsun kampanyasının detaylarına şöyle devam edildi: "Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    KAYMAKAMLIK İLE EV SAHİBİ KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

    Evini İndirimli Bedelle Kiraya Verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit eder. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    EV KİRASI AFAD KİRA BAĞIŞLARINDAN KARŞILANACAK!

    Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında ‘indirimli olarak kiralanacak’ evlerin ödemelerinde kullanılır.

    Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    DEPREMZEDELER NASIL BELİRLENECEK?

    Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenir. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecektir.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    EVİN FATURALARINI KİM ÖDEYECEK?

    Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    EVE VEYA EVDEKİ EŞYALARA BİR ZARAR GELİRSE NE OLACAK?

    Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanmaktadır.
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    BAŞVURU FORMU DOLDURARAK KAMPANYAYA KATILABİLİR!

    Türkiye’nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirmektedir. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir. 
  • EVİM YUVAM OLSUN Kampanyası detayları belli oldu! Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak, depremzedeler nasıl belirlenecek?

    NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

    Kampanya web sayfası: Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi hazırlanmıştır: www.evimyuvanolsun.org. Bu sitede, uygulama süreç akışları ile kural ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

    Ayrıca, nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılmaktadır”

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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