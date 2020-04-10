Evkur'dan 11 milyon TL bağış

HABERTURK.COM

Mağaza zinciri Evkur, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 11 milyon TL bağışta bulundu. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Lütfen evinizde kalmaya devam edin Türkiye" çağrısı yapılırken kampanya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasında Devlet–Millet el ele vererek, coronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak amacıyla başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyasına EVKUR AVM olarak 11.000.000,00 TL bağışta bulunduk."