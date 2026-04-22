Samsun'da tartıştığı annesini tüfekle vuran genç, aynı silahla intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi A.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç, evdeki tüfekle annesine ateş etti. M.K., daha sonra aynı silahı kendine doğrultarak intihar etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.