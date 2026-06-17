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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlenmek istediği kızın kardeşini öldürdü, kaçmak isterken yakalandı | Son dakika haberleri

        Evlenmek istediği kızın kardeşini öldürdü, kaçmak isterken yakalandı

        İstanbul'un Güngören ilçesinde evlenmek istediği kızın evinin önüne gelen ve kızın ailesi ile tartışmaya başlayan 37 yaşındaki Suriye uyruklu M.D., ayrıldığı evin önüne bir süre sonra yeniden geldi. Bu kez motosikletle gelen M.D., kızın 21 yaşındaki kardeşi Hazem Muhammed'i sokak ortasında vurarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evlenmek istediği kızın kardeşini öldürdü

        İstanbul'da evlenmek istediği kızın kardeşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren Suriye uyruklu şahıs, kaçak yollarla ülkesine gitmek isterken Cilvegözü Sınır Kapısı mevkiinde polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, 15 Haziran günü saat 00.50 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşandı.

        İHA'nın haberine göre, evlenmek istediği kızın evinin önüne gelen ve yaşadığı sorun sonrası tartışmaya başlayan M.D. (37) isimli şahıs ile aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra evin önüne motosikletle gelen şahıs, kızın kardeşi Hazem Muhammed'i (21) silahla sokak ortasında vurarak öldürdü.

        Olay sonrası M.D. isimli şahıs olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda; kasten öldürme olayının şüphelisi olan şahsın, İstanbul'dan çıkış yaptığı ve yasa dışı yollarla ülkesi olan Suriye'ye geçiş yapabileceği bilgisi alındı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde araç, Cilvegözü Sınır Kapısı yolu üzerinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Araç içerisindeki şahıslar incelendiğinde M.D.'nin araçta olmadığı ve sürücünün M.S. olduğu belirlendi.

        Polis ekiplerinin çalışmasında M.D.'nin araçtan indiği belirlendi ve bir süre sonra zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan 2 şahsın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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