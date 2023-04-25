Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Evlere ücretsiz doğalgaz konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazına ilişkin olarak "25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" açıklamasında bulundu. 1 ay boyunca konutlara ücretsiz doğalgaz verileceği ve 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın bedava olacağının açıklanmasının ardından gözler hangi fatura döneminden itibaren geçerli olacağına çevrildi. İşte 2023 Doğalgaz indirimi fatura tarihi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Ücretsiz doğalgaz konusu gündemdeki yerini koruyor. Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutlarda 1 ay ücretsiz doğalgaz verileceğini açıkladı. Aylık ortalama 25 metreküp doğalgazın ise 1 yıl boyunca bedava olacağı duyurulurken gözler "Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı?" sorusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz doğalgazın hangi tarihten itibaren geçerli olacağını açıkladı. İşte 2023 Ücretsiz doğalgaz hakkında merak edilenler...
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    EVLERE DOĞALGAZ BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    "DOĞALGAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"

    "Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    "1 YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ"

    "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. 
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

     

    19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    151.75 LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

    Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira oalcak.
  • Evlere doğalgaz ücretsiz mi? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.