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Range Rover Evoque, düşük vergi diliminde yer alan yeni bir motor seçeneği ile satışa sunuldu. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamada, 1.5 litrelik benzinli motoruyla aracın satış fiyatının 807 bin 963 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 beygir güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque'da, ilk kez Defender'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemine yer verildiği kaydedildi.

ile donatılan Range Rover Evoque’da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.