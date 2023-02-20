Kahramanmaraş merkezli iki depremde an itibarıyla 41 bin 156 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülkemizi derin bir yasa boğan depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye’de binlerce bina yıkıldı.

On binlerce bina ise kullanılamayacak kadar hasar gördü.

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan şehirler arasında yer alan Hatay ve Kahramanmaraş’ın panoraması değişti.

Hatay’ın en güzel panoramik fotoğraflarından birini depremden 5 ay önce ödüllü yönetmen Eylem Kaftan çekti. Kaftan, Antakya Film Festivali için şehre gittiğinde Hatay’ın tarihi ve sosyal yapısını yönetmen gözüyle kayda aldı. Kaftan’ın kadrajına iki gencin şehri kuşbakışı seyretmesi de yansıdı.

İki genç, bir tepede oturmuş bir yandan sohbet ediyor, diğer yandan Hatay’ın güzelliğini seyrediyordu. Eylem Kaftan, o anı fotoğrafladığında iki genç ve diğer herkes gibi kendisi de 5 ay sonra gelecek felaketten bihaberdi.

Eylem Kaftan

Eylem Kaftan, akıbetlerini bilmediği iki gencin de sakini olduğu Hatay’ın uğradığı yıkımdan duyduğu üzüntüyü Neyzen Tevfik’in ‘Izdırabın Sonu Yok Sanma’ adlı şiiriyle desteklediği o fotoğrafla dile getirdi.

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer

Ömr-i fani gibidir, gün de geçeri dem de geçer

Gam karar eyliyemez Hande-i Hürrem de geçer

Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer

Gece gündüz yok olur, An-ı dem Adem de geçer

Eylem Kaftan, duygularını söyle ifade etti: Birkaç ay önce Antakya Film Festivali vesilesiyle ilk kez gittiğim Antakya’ya adımımı basar basmaz vurulmuştum. İlk çektiğim video, Antakya’ya kuş bakışı bakan iki gencin videosuydu. Antakya Arkeoloji Müzesi, Musa’nın ağacı, Ab-ı Hayat Çeşmesi, o eşsiz Samandağ... O sokaklarda sana portakal, nar ikram eden insanlar… Mozaiklere bakarken şöyle yazmışım; "fotoğraflar, videolar kifayetsiz, senin birikimin, sanatçılarının yaptığı mozaikler, burada insanlığın bıraktığı izler karşısında biz sıradanlığın, vasatlığın mecrasından ancak böyle bir paylaşım yapabiliyoruz sevgili Antakya…