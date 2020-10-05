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Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,71 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 15.52 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %16,87, imalatta %15,52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,62 azalış ve su temininde %13,25 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %17,91, dayanıklı tüketim malında %19,72, dayanıksız tüketim malında %12,74, sermaye malında %21,09 artış; enerjide %4,23 azalış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,83 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,29, imalatta %2,83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,19 ve su temininde %1,96 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,63, dayanıklı tüketim malında %2,63, dayanıksız tüketim malında %1,75, sermaye malında %2,90 artış; enerjide %0,01 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 13.73 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Yıllık en fazla azalış; %13,73 ile tütün ürünleri, %12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %46,21, diğer mamul eşyalar %32,35, ana metaller %25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ YÜZDE 1.66 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Aylık azalış; %1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %5,74, ham petrol ve doğal gaz %5,69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.