Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

EYT'de prim eksiği olanlar ne yatacak? Borçlanma sonrası prim eksiğinde tek yol!

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Öte yandan düzenlemede ortaya çıkan kademeli prim koşulu beraberinde "Borçlandırma sonrası EYT'de prim eksiği olanlar, prim eksiklerini nasıl tamamlayacaklar?" sorusunu akıllara getirdi. Merak edilen soruyla ilgili detayları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç cevapladı. İşte detaylar...

EYT'de prim eksiği olanlar ne yatacak? Borçlanma sonrası prim eksiğinde tek yol!
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte kademeli prim şartıyla karşılaştı. Düzenlemeye göre prim şartı her başvuran EYT'li için 5 bin gün olmayacak. EYT'lilerin işe başladığı tarihe göre EYT prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 795 güne kadar çıkıyor.

Peki, tüm prim borçlanmalarını yerine getirmelerine rağmen yeterli prim gün sayısına ulaşamayan EYT'liler ne yapacaklar? Prim borçlanması olan EYT'liler eksik prim günlerini nasıl tamamlayacaklar? Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, tüm borçlandırmalar yapıldıktan sonra eksik prim günlerinin tamamlanması için izlenecek yolu net bir şekilde ortaya koydu.

BORÇLANMA SONRASI PRİM EKSİĞİ OLANLAR NE YAPACAK?

Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, tüm borçlanmalar sonrası prim eksiği olan EYT'lilerin eksik prim günlerini tamamlamak için çalışmaya devam etmeleri gerektiği bilgisini paylaştı. Yani Tüm borçlanma işlemlerinizi yerine getirdikten sonra basuru yılınıza göre prim eksiğiniz varsa eksik günlerinizi dışarıdan ödeme yaparak değil sadece çalışmaya devam ederek kapatabilirsiniz.

İşte Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı:

EYT’liler borçlanma maliyetindeki yüzde 55’lik artıştan etkilenmemek için yıl başından önce borçlanma başvurusu yaparken, prim günlerini 5000 güne tamamlayacak şekilde eksik gün hesabı yaptılar. Örneğin 4700 prim günü olan bir vatandaş, 540 gün askerlik borçlanması yapma hakkı olduğu halde 300 günlük borçlanma yaptı. Teklifte kademeli prim günü uygulaması nedeniyle 5750 prim günü ile emekli olabileceğini öğrenen vatandaş, kalan 8 aylık askerlik süresini de borçlanabilir. Ancak, yıl başından önce yaptığı başvuruda günlük 69 TL prim öderken, şimdi günlük 107 TL prim ödemek zorunda kalacak.

İlave borçlanma sonrasında kalan eksik günlerini ise çalışarak tamamlayacak.

KIVANÇ'IN İLGİLİ YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OCAK 2023 FED FAİZ BEKLENTİSİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ocak ayı FED faiz kararı belli oldu mu, faiz kararı ne olacak, toplantı bugün mü?
MERAK EDİLENLER Piyasaların gözü bu toplantıda!
EYT ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Bugün emekli olsam ne kadar, kaç TL emekli maaşı alırım? EYT ile emekli maaşı hesaplama
MERAK EDİLENLER EYT ile emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 TÜİK ile TEFE-TÜFE Ocak ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?
MERAK EDİLENLER Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı
1993 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, ne zaman emekli olunur? EYT 1993 girişte 5 bin gün yeterli mi?
MERAK EDİLENLER 1993 girişlilerde EYT prim gün sayısı
1994 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, ne zaman emekli olunur? EYT 1994 girişte 5 bin gün yeterli mi?
MERAK EDİLENLER 1994 girişlilerde EYT prim gün sayısı
1991 girişli erkek ve 1992 girişli kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1991 girişte kaç prim günü sayısı gerekiyor?
MERAK EDİLENLER 1992 girişlilerde EYT prim gün sayısı!
1991 girişli kadın EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç? 1989 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç?
MERAK EDİLENLER 91 girişlilerde EYT prim gün sayısı!
1990 girişli kadın EYT ne zaman emekli olur ve prim gün sayısı kaç? 1988 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur, prim gün sayısı kaç?
MERAK EDİLENLER 90 girişlilerde EYT prim gün sayısı!
1998 girişli erkek ve kadın EYT başvurusu için prim gün sayısı kaç? 98 EYT'de prim gün sayısı sigorta yılı
MERAK EDİLENLER 98 girişlilerde EYT prim gün sayısı
1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi? 1996 girişliler EYT ile nasıl emekli olacak?
MERAK EDİLENLER 1996 girişlilerde EYT prim gün sayısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.