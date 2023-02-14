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EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT düzenlemesinde son durum

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine geçilemedi. EYT düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'na önümüzdeki günlerde gelmesi beklenirken düzenlemeden yararlanmak isteyenler "EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler...

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  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    EYT düzenlemesinde sona yakalaşıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler detayları araştırıyor. Araştırılan detaylar arasında ise 5 bin 400 günde emeklilik fırsatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, 5 bin 400 prim günüyle emekli olunur mu? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    EYT'DE PRİM GÜNLERİ VE EYT'Yİ ORTAYA ÇIKARAN SÜREÇ

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre SSK'lılar 5 bin prim günü ve 20 yıl (kadınlar için) - 25 yıl (erkekler için) sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorlardı. Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim günü (erkekler için ) - 7 bin 500 prim günü (kdınlar için) olma hakkını elde ediyordu.
  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    Ancak 8 Eylül 1999 sonrası getirilen son düzenlmeyle Bağ-Kur'lu ve SSK'lı çalışanlar için bu şartlara ilaveten kadınlarda 58 yaşını, erkeklerde de 60 yaşını doldurma şartı getirildi. Bu şartın gelmesiyle de mevcut durumda sigortalı olanlar EYT'li olmuş oldu. Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.
  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    Şimdiye kadar bu detaylar üzerinden normal emeklilik hesaplamları yapılıyordu. ancak gözden kaçan bir detay daha var. o da 8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan kısmi emeklilik hakkı... EYT'yle kısmi emeklilik yolunun da açılması bekleniyor. Peki, neydi bu kısmi emeklilik? İşte kısmi emeklilikle ilgili detaylar...
  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.
  • EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT staj sigortası başlangıcı son durum

    EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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