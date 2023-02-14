Ancak 8 Eylül 1999 sonrası getirilen son düzenlmeyle Bağ-Kur'lu ve SSK'lı çalışanlar için bu şartlara ilaveten kadınlarda 58 yaşını, erkeklerde de 60 yaşını doldurma şartı getirildi. Bu şartın gelmesiyle de mevcut durumda sigortalı olanlar EYT'li olmuş oldu. Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.