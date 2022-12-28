İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ TOPLU ÖDENEBİLİR Mİ?

Ben 26.08.1979 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 16.08.1999. Prim ödeme gün sayım 1479. Emeklilikte 58 yaş ve 5975 prim gününe tabiyim. Bu durumda emekli olabilmek için çalışmak zorunda olduğum fiili sürem ve isteğe bağlı ödeyebileceğim azami gün sayısı nedir? İsteğe bağlı gün için toplu ödeme yapabilir miyim? İsteğe bağlı sigortada aylık ödeme tutarı nedir? (Bülent A.)

SSK’dan normal emekli olabilmeniz için kalan 4496 günün son 1261 günlük kısmında fiilen 4/1-a kapsamında çalışmalısınız. O tarihe kadar isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirsiniz.

İsteğe bağlı sigorta primleri aylık ödenir, toplu ödeme imkânı bulunmuyor. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak kaydıyla sizin belirleyeceğiniz kazanç tutarı üzerinden ödenir. Asgari ücret üzerinden ödemek isterseniz bu yıl için günlük 69.02 TL, aylık olarak da 2070,72 TL prim ödersiniz.

Prim gününü 5975 güne tamamlamakta zorlanırsanız 3600 gün ile 60 yaşında emekli olma seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Bu durumda ise önce 860 gün isteğe bağlı sigorta primi ödeyip, ardından en az 1261 gün SSK’lı (4/1-a) olarak çalışmalısınız.