EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri takip edilemeye devam ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerden önce milyonlarca EYT'li vatandaş, Maltepe'de bir araya gelmiş ve sendikalar aracılığı ile hükümete çağrıda bulunmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Bizim gündemimizde erken emeklilik meselesi vardır. Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir" demişti. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri sevindirecek bir talimat geldi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İÇİN TALİMAT

NTV'nin haberine göre Prof. Dr. Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EYT FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri adına gündeme gelen bu modeli ile her eksik yıl için belli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu model ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.