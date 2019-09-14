Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? 2019 EYT yasası ne zaman çıkıyor?

Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? Ayrıntılar haberimizde...

emeklilikte yaşa takılanlar

EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri takip edilemeye devam ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerden önce milyonlarca EYT'li vatandaş, Maltepe'de bir araya gelmiş ve sendikalar aracılığı ile hükümete çağrıda bulunmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Bizim gündemimizde erken emeklilik meselesi vardır. Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir" demişti. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri sevindirecek bir talimat geldi.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İÇİN TALİMAT

NTV'nin haberine göre Prof. Dr. Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EYT FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri adına gündeme gelen bu modeli ile her eksik yıl için belli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu model ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigortasız çalışanlar 5 yıl sonra da dava açabilir mi? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKAskerden dönen işçiyi işe başlatmayan tazminat öder
EYT SON DURUM! EYT yasası çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik EYT talimatı
SOSYAL GÜVENLİKEYT son durum! EYT yasası çıkıyor mu?
EYT'de Finlandiya Modeli umudu! Emeklilikte Finlandiya Modeli nedir?
SOSYAL GÜVENLİKEYT'de Finlandiya Modeli umudu!
İşçiyi başka yere nakleden işveren, naklin zorunlu olduğunu kanıtlamalı
SOSYAL GÜVENLİKİşçiyi sürgün eden işveren tazminat öder
EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri
SOSYAL GÜVENLİKEYT son durum nedir?
İşyerinde kavganın faturası ağır olur
SOSYAL GÜVENLİKİşyerinde kavga eden tazminatsız işten atılır
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı - EYT son durum
SOSYAL GÜVENLİKCumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı
Stajyerler için öğrenci başına 366 TL devlet desteği - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKStajyer öğrencilere bu yıl 549 TL ücret ödenecek
Emekli maaşı zammı 2019! Emekliye ek ödeme ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİKEmekli maaşı zammı 2019!
İşçi ve işveren sendikaları 3 günlük kampa girerek ülke sorunlarını konuşacak
SOSYAL GÜVENLİKYerli Davos Forumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X