EYT'lilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA: EYT'lilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! 2023 EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarih aralığında ödendiği hatırlatıldı.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise 9 Mayıs tarihinde ödeneceğini bildirdi.

Böylece işlemleri tamamlanan EYT'lilere 9 Mayıs'ta bayram ikramiyesi ödenecek.

ÖNERİLEN VİDEO