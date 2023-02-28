EYT prim gün sayısı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verilmişti. TBMM, 28 Şubat Salı günü deprem, EYT düzenlemesi ve tarihine en büyük vergi yapılandırma paketi gündemiyle açılıyor. 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik talepleri bulunurken ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde kademeli prim günü sayısı uygulanacak. İşte, 2023 EYT prim gün sayısı detayları...