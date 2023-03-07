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EYT banka promosyon ödemeleri 8 bin TL'ye yükseldi: EYT emekli promosyonu veren bankalar listesi

Bankalar EYT promosyon tekliflerini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans Bank EYT emekli maaş promosyon ödemeleri kampanyaları belli oldu. Kampanya yarışının başlamasıyla gGözler EYT banka promosyonları ne kadar, kaç TL? sorusuna çevrildi. İşte en yüksek EYT promosyon veren bankalar listesi

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  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. Düzenlemenin çıkmasıyla bankalar EYT promosyon kampanyası yarışına başladılar. 8 bin TL'ye varan ödemelerin yer aldığı EYT banka promosyonu kampanyalarını bir araya getirdik. İşte EYT emekli maaş promosyonu veren bankalar... 
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    20 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİALARI

    Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINIYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    KAMU VE ÖZEL BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Yapıkredi

    1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Denizbank

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.

    EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    QNB Finansbank

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda  9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

     

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Garanti BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

    Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    ING

    Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 7.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
  • EYT promosyon veren bankalar listesi 2023 | 8 bin TL'ye varan EYT promosyonu ödemeleri: EYT banka promosyonları ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor?

    Akbank

    Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

    Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

    3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

    7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

    10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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