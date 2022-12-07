"Yeni bir yaş gelir mi? Gelirse EYT'liler için EYT olur. Sigorta pirim süresini doldurmuş emekli olmamk için yaşını bekleyenler diyoruz. O zaman yaşını bekleyenlere yeni çıkartırsak, yine yaşını bekliyor olacak. Sigortalı bi çalışan diyelim 30 yıl çalışmış 49 taşında prim gün sayısı da tamamlamış 10 bin pirm gününü geçmiş kademli yaş şartına göre emekli olmak için yaşı beklemiş olacak. Eski sistemde birtek yaş şartı ksmi emeklilikte var. Eski sitemde 3600 gün için SSK siteminde kadın için 50 erkek için 55 yaş şartı vardı. Ancak bu kısmi emeklilik için gerçerliydi. Normal emeklilikte yaş uygulanmıyordu."