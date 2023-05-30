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Kimler yedek subaylık için emekli ikramiyesi alabilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olanların bir kısmı geçmişte memurluk yapıp sonra SSK veya BAĞ-KUR’a tabi çalışarak hizmet birleştirmesi yapanlardan oluşuyor. Askerliğini yedek subay olarak yapmış olanlar da hizmet birleştirmesiyle emekli oluyor. Peki yedek subaylıkta geçen süreler ile memuriyette geçen diğer süreler için nasıl emekli ikramiyesi alınabilir? HABERTÜRK’ten Ahmet Kıvanç, yüz binlerce EYT’liyi ilgilendiren emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı

EYT’liler bu hakkınızı biliyor musunuz?

EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan 1.8 milyon kişinin 1.2 milyonunun aylık bağlama işlemleri tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer EYT’lilerin aylıklarının da 15 Haziran’a kadar bağlanacağını söyledi.

EYT’lilerin bir kısmı hayatlarının bir döneminde memurluk yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle memurluktan ayrılıp SSK veya BAĞ-KUR’a tabi çalışarak, hizmet birleştirmesi yaparak emekli oldu veya olacak. Bunlar arasında memurluğu sadece yedek subaylık ile sınırlı olanlar da var.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüde çalışarak hizmet birleştirmesi suretiyle emekli olanlara emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyet görevinin 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’ndaki kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sone ermesi gerekiyor.

Ancak, 5434 Sayılı Kanuna tabi milletvekilliği, belediye başkanlığı, yedek subaylık ve vekil öğretmenlik gibi belirli dönemlerle sınırlı memurluğu bulunanlar, görev süreleri zorunlu olarak sona erdiği için bu sürelerine karşılık emekli ikramiyesi alabilirler.

KİMLER YEDEK SUBAYLIK İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olanlara, Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde koşulsuz olarak bu hizmet süresinin tam yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Örneğin, SSK’lı çalışırken işten ayrılıp askerliğini fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) dahil 15 ay süreyle yedek subay olarak yapan bir kişi daha sonra tekrar SSK’lı çalıştıktan sonra emekli olduğunda, 12 aylık yedek subay süresine karşılık emekli ikramiyesi alma hakkına sahiptir.

Diğer yandan, gerek yedek subaylık hizmetinden önce gerekse sonra memuriyetin bulunması halinde, yedek subaylık hizmeti diğer hizmet süreleri ile birlikte değerlendirilerek emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine karar verilir. Bu kişilerin emekli ikramiyesi hakkı olup olmadığı belirlenirken, memuriyet görevinin nasıl sona erdiğine bakılır.

Örneğin, 1 Temmuz 1980 – 30 Eylül 1981 tarihleri arasında fiili hizmet süresi zammı dahil 1 yıl 3 ay yedek subaylık yapan kişi 1982-1984 yılları arasında 2 yıl SSK’lı, 1984-1990 arasında 5 yıl 10 ay memur, 1990 – 2003 arasında da SSK’lı, 2003-2013 arasında da 9 yıl memur olarak çalışıp, 1990’da istifaen, 2013 yılında da memuriyetine son verme ile ayrılmış olsun. Memuriyetten çıkartılmış olduğu için bu kişi yedek subaylık ve diğer memuriyet dönemine ilişkin emekli ikramiyesi alamaz.

MEMURLUKTAN ASKERLİK NEDENİYLE AYRILDIKTAN SONRA MEMURİYETE DÖNMEYENLER

657 Sayılı Kanun uyarınca, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan devlet memurları, askerlikten sonra memuriyete dönmek isterlerse terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde göreve başlatmak zorunda. Askerlik nedeniyle memurluktan ayrılan ve askerlik sonrası memurluğa dönmek için başvurmayanlar, hizmet birleştirmesiyle emekli olduklarında memurlukta geçen süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler. Bu haktan yararlanabilmek için hizmet belgesinde “Askerlik nedeniyle istifa” ibaresinin bulunması veya görevinden askerlik nedeniyle istifa etmiş olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Askerlik nedeniyle istifa ederek memuriyetten ayrılan ve bir daha memuriyete dönmemiş olanlara, memuriyet görevinin sona erdiği tarihe bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenir.

MEMURİYETTEN EVLİLİK NEDENİYLE AYRILANLARIN İKRAMİYESİ

Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçesiyle memuriyetten ayrılan kadınlar daha sonra SSK veya BAĞ-KUR kapsamında çalışarak hizmet birleştirmesi suretiyle emekli olduklarında memurlukta geçen süreler için emekli ikramiyesi alabilirler.

Tabii bütün bu anlattıklarımızın, hizmet birleştirmesi suretiyle emekli olan kişiler için geçerli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.

Bu anlattığım koşulları taşıyan EYT’lilerin emekli ikramiyesi alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekiyor.

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