Eyüp Saka: Gönlümde Trabzonspor - Barcelona finali var

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı final maçının tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Colovray Spor Merkezi'nde teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı çalışmasıyla sona erdi.

Eyüp Saka, antrenmanın ardından, Salzburg maçının da öncekiler gibi çok zor olacağını söyledi.

Tempolu, coşkulu ve presli bir maç olacağını düşündüğünü belirten Saka, "Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz." dedi.

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Eyüp Saka, Salzburg karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, "Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor-Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim." diye konuştu.