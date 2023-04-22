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Eyüpspor: 1 - Pendikspor: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında Arda Turan yönetiminde ilk maçını kaybeden Eyüpspor, Pendikspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor: 1 - Pendikspor: 1 MAÇ SONUCU
AA

Eyüpspor, Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında Pendikspor'u ağırladı. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 25. dakikada Recep Niyaz attığı gol ile Eyüpspor'u öne geçirdi. Pendikspor'da Hasan Kılıç 40. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca taraflar bir puana razı oldu.

Üst üste 2 haftadır kaybeden Eyüpspor aldığı bu beraberlikle puanını 58'e yükseltti. Ligde dördüncü sırada kendine yer buldu. Son 3 maçta 2 galibiyet,1 beraberlik alan Pendikspor ise aldığı bu beraberlkle averajla 3. sırada 58 puana yükseldi.

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