Eyüpspor: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Robin Yalçın, Emre Akbaba (p) ve Mame Thiam'ın golleriyle galibiyete ulaşan Eyüpspor, puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65'te penaltıdan Emre Akbaba ve 75. dakikada Mame Thiam attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 33'e yükseltirken, Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Bodrum FK'ya konuk olacak. Akdeniz ekibi, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.