Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi!

HT Sinema - 27 Haziran 2026 (Kült Film İle Gişe Filmi Arasındaki Fark Nedir?)

Bir savaşçının hikayesi: "Robin Hood'un ölümü" Ev sinemasında hangi filmler var? Kült film nedir? Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk'te.