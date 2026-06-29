Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi!
Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:46 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı.
41 yaşındaki antrenör son olarak 2024'te Hatayspor'u çalıştırmıştı.
Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.
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