Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi!

        Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi!

        Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Atila Gerin'den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.

        Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadeleri kullanıldı.

        41 yaşındaki antrenör son olarak 2024'te Hatayspor'u çalıştırmıştı.

        Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 27 Haziran 2026 (Kült Film İle Gişe Filmi Arasındaki Fark Nedir?)

        Bir savaşçının hikayesi: "Robin Hood'un ölümü" Ev sinemasında hangi filmler var? Kült film nedir? Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk'te.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor