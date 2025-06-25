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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Recep Niyaz ile yollar ayrıldı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Recep Niyaz ile yollar ayrıldı!

        ikas Eyüpspor, üç sezondur kadrosunda yer alan Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:54
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        Eyüpspor'da Recep Niyaz ile yollar ayrıldı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

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