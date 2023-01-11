Eyüpspor, sezon başında Göztepe'den Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Halil Akbunar. Eyüpspor’umuz, KVC Westerlo'dan Halil Akbunar'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Halil Akbunar'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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