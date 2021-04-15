Eyüpspor rekor kırdı

Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 34´üncü hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor´u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Altınordu FK´nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı. 55´inci dakikada Galatasaray´dan transfer edilen Erencan Yardımcı´nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82´ye çıkararak 2´nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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