Eyüpspor rekor kırdı

Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 34´üncü hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor´u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Altınordu FK´nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı. 55´inci dakikada Galatasaray´dan transfer edilen Erencan Yardımcı´nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82´ye çıkararak 2´nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.

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