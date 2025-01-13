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        Haberler Bilgi Gündem Eyyam-ı Biyd orucu: Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

        Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Eyyam-ı Biyd orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

        Müslümanlar, mübarek üç ayları idrak etmeye başladı. Bu dönemde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) orucunun tarihlerini merak ediyor. Bu oruç, Müslümanların manevi olarak hazırlanmasına ve kutsal günleri daha anlamlı geçirmesine katkı sağlıyor. Peki, Recep ayının 13., 14. ve 15. günleri hangi tarihlere denk geliyor? Eyyam-ı Biyd orucuna nasıl niyet edilir ve faziletleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:30
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        1

        Eyyam-ı Biyd günleri, Hicri ayların 13., 14. ve 15. günlerine denk geliyor. Recep ayının ortasında tutulan Eyyâm-ı Biyd orucu, Müslümanlara kalplerini arındırma, günahlarından uzaklaşma ve Allah’a yönelme konusunda önemli bir fırsat sunar. İşte, "2025 yılında Recep ayının 13., 14. ve 15. günleri hangi tarihlere denk geliyor, Eyyam-ı Biyd orucunun faziletleri nelerdir?" sorularının cevabına dair ayrıntılar...

        2

        RECEP AYININ 13, 15 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

        2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

        Recep ayı 13. günü: 13 Ocak 2025 Pazartesi

        Recep ayı 14. günü: 14 Ocak 2025 Salı

        Recep ayı 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.

        3

        EYYAM-I BİYD NEDİR?

        Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

        4

        EYYAM-I BİYD ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

        5

        EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ

        Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).

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