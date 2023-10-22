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        F1 ABD Grand Prixsi'nin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:05
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        Sprint yarışında Verstappen birinci oldu!
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        Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

        İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.

        Bitiş çizgisini liderden 9.465 saniye sonra geçen Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nci, 17.987 saniye geriden gelen Charles Leclerc (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.

        Bugün saat 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 441 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 228

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 201

        4. Fernando Alonso (İspanya): 183

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        5. Carlos Sainz (İspanya): 156

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 669

        2. Mercedes: 334

        3. Ferrari: 307

        4. Aston Martin: 230

        5. McLaren: 224

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