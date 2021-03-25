Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketlerFabrikada harcanan elektriği yüzde 26 düşürecek
ABONE OL

Fabrikada soğutmaya harcanan elektriği yüzde 26 düşürecek

Escon Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında geçen Kasım ayında başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini Nisan ayı içerisinde tamamlayacağını duyurdu. Fabrikanın buzlu sisteminde yapılan revizyonla soğutma için harcanan elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrika enerji tüketiminde yüzde 12 tasarruf sağlanacağını söyleyen Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, global tedarikçisi oldukları Lactalis’in Ukrayna fabrikasında yapılan bu yatırımın kendini iki yılın altında bir sürede amorti edeceğini söyledi

Fabrikada harcanan elektriği yüzde 26 düşürecek
HABERTURK.COM

Enerji hizmet şirketi Escon Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında başladığı enerji verimliliği projesinde sona yaklaştığını bildirdi. 2020 yılının Kasım ayında başlanan projenin, Nisan ayı içinde anahtar teslim olarak tamamlanması planlanıyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, "Süt ve süt ürünleri üretiminin en önemli süreçlerinden birini buzlu su sistemleri oluşturuyor. Biz de tüm işletmelerinde çevreye duyarlı, yüksek teknolojili ve enerji verimli üretime büyük önem veren Lactalis’in Ukrayna fabrikasında, soğutma sisteminin revizyonunu yapmak üzere harekete geçtik. Bu kapsamda eski ve düşük verimli sistemi, son teknoloji soğutma sistemi ile değiştiriyoruz. Performans garantili enerji verimliliği revizyonumuz ile yılda 851.708 kW elektrik tasarrufu elde edilecek. Bu da fabrikanın soğutma için harcadığı elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrikanın enerji tüketiminde yüzde 12 tasarrufa denk geliyor. Bu yüksek tasarruf sayesinde proje kendini iki yılın altında bir sürede amorti edecek” dedi.

Lactalis’in global sistem çözüm ortağı olarak firmanın Türkiye ve yurt dışındaki fabrikalarında enerji verimliliği çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Onur Ünlü, "Bugüne kadar Lactalis’in Türkiye’de bulunan beş fabrikasında atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemi ve soğuk hava depoları revizyonu, enerji izleme ve otomasyon sistemleri olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca bu projelerin Verimlilik Artırıcı Proje desteklerinden faydalanması için danışmanlık hizmeti verdik. Bu çalışmaların ardından Lactalis’in global tedarikçisi olduk. Bu da Lactalis’in dünya genelinde bulunan 250’ye yakın fabrikasına enerji verimliliğini artırıcı hizmet ve sistem çözümleri verebileceğimiz anlamına geliyor. Hedefimiz, Lactalis’in Laval-Fransa’da bulunan mühendislik merkezi ile koordineli olarak bütün üretim tesislerine hizmet verebilmek" bilgisini paylaştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Philips ev aletlerinden çekiliyor - haberler
İŞ-YAŞAMEv aletlerini 4.4 milyar dolara satıyor
Bill Gates: Dünya 2022 yılının sonunda normale döner - haberler
İŞ-YAŞAMBill Gates normalleşme için tarih verdi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
İŞ-YAŞAM"Enflasyon beklentileri martta yükseldi"
Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor
İŞ-YAŞAM'Haberleşmedeki operatör gelirleri arttı'
2020'de 57 ülke ve bölgeye tropikal meyve ihracatı
İŞ-YAŞAMİhracatı yüzde 38 arttı
Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor
İŞ-YAŞAMMazot ve gübre desteği ödemeleri yarın
Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor
İŞ-YAŞAM'Üretim çarkları dönmeye devam ediyor'
Sigara filtresi üreticileri kayıt altına alınıyor
İŞ-YAŞAMSigara filtresine belge zorunluluğu
SON DAKİKA: Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş görüşme!
İŞ-YAŞAMKavcıoğlu'ndan bankalarla ikinci görüşme
Naturelgaz halka arz ediliyor! Naturelgaz halka arz ne zaman?
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka arz ediliyor!