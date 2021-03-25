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Enerji hizmet şirketi Escon Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında başladığı enerji verimliliği projesinde sona yaklaştığını bildirdi. 2020 yılının Kasım ayında başlanan projenin, Nisan ayı içinde anahtar teslim olarak tamamlanması planlanıyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, "Süt ve süt ürünleri üretiminin en önemli süreçlerinden birini buzlu su sistemleri oluşturuyor. Biz de tüm işletmelerinde çevreye duyarlı, yüksek teknolojili ve enerji verimli üretime büyük önem veren Lactalis’in Ukrayna fabrikasında, soğutma sisteminin revizyonunu yapmak üzere harekete geçtik. Bu kapsamda eski ve düşük verimli sistemi, son teknoloji soğutma sistemi ile değiştiriyoruz. Performans garantili enerji verimliliği revizyonumuz ile yılda 851.708 kW elektrik tasarrufu elde edilecek. Bu da fabrikanın soğutma için harcadığı elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrikanın enerji tüketiminde yüzde 12 tasarrufa denk geliyor. Bu yüksek tasarruf sayesinde proje kendini iki yılın altında bir sürede amorti edecek” dedi.

Lactalis’in global sistem çözüm ortağı olarak firmanın Türkiye ve yurt dışındaki fabrikalarında enerji verimliliği çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Onur Ünlü, "Bugüne kadar Lactalis’in Türkiye’de bulunan beş fabrikasında atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemi ve soğuk hava depoları revizyonu, enerji izleme ve otomasyon sistemleri olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca bu projelerin Verimlilik Artırıcı Proje desteklerinden faydalanması için danışmanlık hizmeti verdik. Bu çalışmaların ardından Lactalis’in global tedarikçisi olduk. Bu da Lactalis’in dünya genelinde bulunan 250’ye yakın fabrikasına enerji verimliliğini artırıcı hizmet ve sistem çözümleri verebileceğimiz anlamına geliyor. Hedefimiz, Lactalis’in Laval-Fransa’da bulunan mühendislik merkezi ile koordineli olarak bütün üretim tesislerine hizmet verebilmek" bilgisini paylaştı.