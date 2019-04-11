Sosyal ağ Facebook, Türkiye'deki ilk iki Developer Circles'ı İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiğini duyurdu.
Facebook’un konuyla ilgili olarak İstanbul’da düzenlediği toplantıda verilen bilgiye göre bu iki şehirde yaşayan geliştiriciler yerel geliştirici topluluklarına katılabilecek, diğer geliştiricilerle işbirliği yapabilecek ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda geliştirici araçları ve Facebook’un ürünleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
Facebook, dünyadaki tüm geliştiricilerin bilgiye erişmelerine, bilgi paylaşımında bulunmalarına ve yerel geliştiricilerle işbirliği ve kodlama yapmalarına yardım etmeyi amaçlayan Developer Circles programını ilk kez Nisan 2017’de faaliyete geçirdi.
Türkiye'deki Developer Circles programı hakkında konuşan Facebook Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stratejik Geliştirici Programları Yöneticisi Walied Elamien, şunları söyledi: “Developer Circles ile hedefimiz, yerel toplulukları teknik bilgi karşılığında desteklemek. İster nasıl kod yazacağını öğrenen bir öğrenci, ister bir fikri gerçeğe dönüştürmek isteyen bir geliştirici, isterseniz en son teknoloji güncellemelerini araştıran deneyimli bir kodlayıcı olun, Developer Circles tüm geliştiricilere yardımcı olmak için tasarlandı” dedi.
TOBB İLE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
Elamien, “Önümüzdeki dönemde, TOBB ve Habitat işbirliğiyle açmayı planladığımız girişimcilik merkezi de dahil olmak üzere hayata geçireceğimiz bir dizi girişimle, Türkiye'deki yatırımlarımızı genişleterek yerel toplulukları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Program kapsamında, İstanbul'dan Enis Yurdatapan ve Muhammed Aziz Ulak, Ankara'dan ise Burcu Coşkun, birçok aday arasından kendi şehirlerinin Facebook Developer Circles Lideri olarak seçildiler. Bu üç kişi, yerel topluluklarına liderlik yapmaktan, çevrimdışı etkinlikler düzenlemekten ve yerel çevrimiçi Facebook topluluklarını yönetmekten sorumlu olacak.
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