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Facebook, Filistin'i destekleyen paylaşımlarda yaşanan "teknik arıza" için özür diledi

Sosyal medya devi Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin "teknik bir arızadan kaynaklandığını" açıklayarak özür diledi.

Facebook, Filistin'i destekleyen paylaşımlarda yaşanan
AA

Facebook Kanada, bazı kullanıcılarının, geçtiğimiz haftalarda Filistin'de yaşanan şiddetle ilgili gönderilerinin kaybolduğu veya görüşlerinin silindiği yönündeki şikayetleri üzerine, sorunun "teknik bir arızadan kaynaklandığını" duyurdu.

Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen sorun nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail yanlısı yayınların veya diğer Orta Doğu içeriklerinin sorundan etkilenip etkilenmediğine dair bilgi verilmedi.

CBC'ye konuşan Filistinli destekçiler, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerinin yok olduğunu, Facebook'un, yaşanan son şiddetle ilgili içerikleri engellediğini iddia etmişti.

İsrail askerlerinin geçen ay sonunda Kudüs'te Şeyh Jerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve sonrasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da tüm engellemelere rağmen, paylaşımları ile Filistin'de yaşananlara destek verirken, dünyada kamuoyu oluşmasına da büyük katkı sağlamışlardı.

Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kalabalık takipçisi olanlar da, bir süredir Filistin yanlısı paylaşımlarında engellemeler olduğunu duyuruyorlardı.

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