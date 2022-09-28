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Öldükten sonra hesaplarınıza ne oluyor? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Öldükten sonra dijital ayak izi ne oluyor? Bir kişinin vefatından sonra Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft ve Google platformlarındaki hesapları nasıl yönetilebiliyor? Siber güvenlik şirketi ESET, internet kullanıcılarıyla dijital ayak izlerini nasıl yönetebileceği ile ilgili önerilerini paylaştı. İşte dijital dünyadaki ‘mirasınızı’ yönetebilmek için kullanabileceğiniz o yollar:

5 KRİTİK PLATFORM 5 ARAÇ

1- Facebook Bir Facebook hesabınız varsa önemli birçok fotoğrafı, düşünceyi ve anı paylaşmışsınızdır. Facebook, vefatınızdan sonra ne olacağıyla ilgili iki farklı seçenek sunuyor: Vefatınızdan sonra hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Bu, Facebook’a iletebileceğiniz bir talep olup başka kimse tarafından değiştirilemez. Bu seçenek için Meta’yı bilgilendirmek amacıyla birinin ölüm belgenizin bir resmini Meta’ya göndermesi gerekiyor. Anıtlaştırılmış hesabınızı yönetecek bir ‘Hesap Varisi’ seçebilirsiniz. Hesap varisi, güvendiğiniz; profilinizle birlikte gönderilerinizi ve fotoğraflarınızı yönetmeye istekli biri olmalıdır. Hesap varisinizin ölüm belgenize ulaşması gerekebilir ve bu kişilerin de kuşkusuz bir Facebook hesabı bulunmalıdır.

2- Instagram Facebook gibi Instagram da bir Meta uygulaması olmasına rağmen Instagram kullanıcılarının hesaplarının silinmesi gibi bir seçeneği bulunmuyor. Ölüm belgesini elinde bulunduran yetkili bir kişinin ya da bir aile ferdinin talebi üzerine Instagram hesabı anıtlaştırılabilir ama hiç kimse fotoğraflarınızı, videolarınızı veya gizlilik ayarlarınızı yönetemez. Instagram kullanım koşulları net: İçeriğiniz size ait olsa da içeriğiniz platformda olduğu sürece Instagram’a bunu kendi uygun gördüğü şekilde kullanması için izin vermiş olursunuz. Vefatınızdan sonra kimse hesabınızı silemese de Instagram hala içeriğinizi kullanma hakkı olduğunu iddia edebilir.

3- Google Gmail, YouTube ya da Google Drive da dahil olmak üzere birçok Google hizmetini kullanıyor olabilirsiniz. Üstelik Android tabanlı bir telefonunuz varsa bu hesaplar hiç kuşkusuz önemli belgeler ve anısı olan fotoğraflarla doludur. Önemli bilgilerinizin erişilemez hale gelmesini önlemek için Google’ın ‘Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi’ni etkileştirebilirsiniz. Google böylece hesabınızın aktif olmadığını tespit edip daha önce seçmiş olduğunuz bir irtibat kişisine indirilebilir bir bağlantı göndermektedir. Tıpkı hangi verilerinizin indirilebileceğini seçebileceğiniz gibi hesabınızın aktif olmayacağı süreyi de siz seçersiniz. Herhangi bir talimat bırakmamaya karar verirseniz, aileniz veya yasal temsilciniz hesabınızın silinmesini ve dahası bir miktar veri ya da fon talep edebilir. Google, bu kişilerin verecekleri kararlarda sizin gizliliğinize öncelik vermeye devam edeceğini ve her bir durumun ayrı ayrı inceleneceğini belirtmektedir.

4- Microsoft Microsoft, mirasınızı yönetmenize ya da bir aile ferdinin hesabınızı silmeye yönelik talepte bulunmasına imkan tanıyan herhangi bir araç sunmamaktadır. Ancak bir mahkeme kararıyla hesapları silmektedir.