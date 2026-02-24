Canlı
        Haberler Gündem Güncel Facia kıl payı! Anne ve kızı son anda kurtuldu! | Son dakika haberleri

        Facia kıl payı! Anne ve kızı son anda kurtuldu!

        Hatay'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı

        Giriş: 24.02.2026 - 09:55
        Facia kıl payı! Anne ve kızı son anda kurtuldu!
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı olarak da cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

        Öte yandan, binanın çöktüğü sırada, kaldırımda el ele yürüyen anne ve kızının savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü

        Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi.

