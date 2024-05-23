ÇİFTLERİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALMASI GEREKİYOR

"Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık.