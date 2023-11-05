4 Şurada Paylaş!







BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

5 Şurada Paylaş!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

6 Şurada Paylaş!







FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL? "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler