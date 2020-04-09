Koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbol kulüpleri gibi maddi çıkmaza giren Galatasaray, oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya’dan flaş bir iddia gelirken Kolombiya’da Falcao’nun maçlarını yayınlayan Win Sports’un genel yayın yönetmeni Jaime Parada, AS’a konuştu. Parada, “Anladığım kadarıyla Falcao, Galatasaray’da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao’nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız” ifadelerini kullandı.

ARAPLAR'A DA "HAYIR" YANITI

Parada, “Eğer Galatasaray yönetimi, Falcao’nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Galatasaray’da devam eder. Çünkü Araplar’dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama Galatasaray’ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor” diye konuştu.