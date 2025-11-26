Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'dan 'Serenay Sarıkaya' mesajı - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah'dan 'Serenay Sarıkaya' mesajı

        Bazı ünlü isimler, hayatının film olması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini açıklamıştı. Farah Zeynep Abdullah, "+ 1" mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "+ 1" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibariye, merhume şarkıcı Güllü, Ajda Pekkan ve Deniz Seki, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.

        Son olarak Mahmut Tuncer de; "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulunmuştu.

        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada paylaşılan haberlere; "Beni de Serenay canlandırsın" anlamına gelen "+ 1" yorumunu yaptı. Abdullah'ın ciddi mi olduğu yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Farah Zeynep Abdullah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!