Farah Zeynep Abdullah'dan 'Serenay Sarıkaya' mesajı
Bazı ünlü isimler, hayatının film olması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini açıklamıştı. Farah Zeynep Abdullah, "+ 1" mesajı yayımladı
Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibariye, merhume şarkıcı Güllü, Ajda Pekkan ve Deniz Seki, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.
Son olarak Mahmut Tuncer de; "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulunmuştu.
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada paylaşılan haberlere; "Beni de Serenay canlandırsın" anlamına gelen "+ 1" yorumunu yaptı. Abdullah'ın ciddi mi olduğu yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı.