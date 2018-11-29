Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e tavsiye

Faruk Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Cengiz'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan toplam 105 gün ceza alması ve bir kez daha kurula sevk edilmesiyle ilgili, "Bence başkan Mustafa Cengiz'in daha dikkatli olması lazım. Neticede neden ceza aldığını, niçin ceza alınabileceğini başkan olarak bilmesi lazım. Kelimelerini kullanırken bunlara dikkat etmesi gerek. 105 gün ve yeniden PFDK'ye sevk edildiği için belki de bu ceza artacak. Bir Galatasaray başkanının 105 gün Galatasaray'ı temsil edememesi, Galatasaray maçına gelememesi olağanüstü bir durum." diye konuştu.
CEZALARI AĞIR BULUYORUM
PFDK'nin Galatasaray'a verdiği cezaları adil bulmadığını belirten Süren, şu ifadeleri kullandı:
"Mücadelenin akışı içinde bazen istenmeyen hareketler yapılabilir. Yapılmaması daha doğru olur ama yapıldığı zaman da ceza görülebilir ama bu ceza sisteminin herkese, her kişiye eşit ölçekte uygulanmasını tercih ederdik. Kanımca Galatasaray'a uygulanan cezalar bu anlayıştan uzak şekilde verilmiştir. Fakat Galatasaray bunun üzerinden de geçer, yine şampiyonlukta en iddialı takımdır. Ben güveniyorum. Verilen cezaları ağır buluyorum. Çünkü yapılan aynı harekete aynı ceza verilmiyor. Geçmiş olan hadiselere baktığımız zaman birisi aynı hareketi yapmış 5 maç ceza verilmiş, bizimkine 8 maç ceza veriliyor. Böyle örnekler var."
PFDK, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara yönelik açıklamaları nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e toplam 105 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kurul derbideki olaylar nedeniyle de teknik direktör Fatih Terim'i toplam 10 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ı 8 maç, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'u 6, Badou Ndiaye'yi 5 ve Garry Rodrigues'i 3 maçla cezalandırmıştı.
DERBİ YORUMU
Pazar günü Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacak Galatasaray'daki eksiklerin takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Faruk Süren, "Eksik yok, sahaya 11 kişi çıkacağız. Eksik demiyorum çünkü 11 cengaver oraya çıkacak en iyi şekilde oynayacak. Bazı yıldız oyuncuların olmaması etkileyebilir fakat o yıldız oyuncuların yokluğunda başka yıldız oyuncular ortaya çıkabilir. Galatasaray derbiyi kazanmak için sahaya çıkacak. Kazanmasını da umut ederim." cevabını verdi.
Süren, derbide alınabilecek kötü bir sonucun bile Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından koparmayacağına inandığını belirterek "Şimdilik Başakşehir ile 6 puan fark var. Yenilirsek Başakşehir'in yapacağı maça da bağlı. Fark ne kadar açılırsa işimiz o kadar zorlaşır ama ben yine Galatasaray'ın iddialı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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